In Lazio test sierologici a tutto il personale scolastico prima dell’inizio dell’anno scolastico

Il governatore della Regione Nicola Zigaretti ha disposto test sierologici a docenti e a tutto il personale scolastico del Lazio, per un totale di circa centomila unità, in previsione dell’inizio in autunno.

“Stiamo pianificando azioni di prevenzione, controllo e contrasto al coronavirus proiettare sulla prossima stagione – spiega Zingaretti – La prima è la campagna ‘Scuola sicura’”.

E aggiunge: “Avevo chiesto al Governo italiano, e rinnovo la richiesta, ma se non ci sarà risposta positiva il Lazio lo farà: lanceremo la campagna per i test sierologici per tutto il personale della scuola, amministrativo e docente, perché sono la fascia più a rischio”.