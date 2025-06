In Italia il 31% dei giovani tra i 18 e i 24 anni gioca online. Oltre il 60% dei giocatori ha meno di 35 anni. Lombardia, Lazio e Campania le regioni con il numero più alto di utenti Di

Negli ultimi anni, il settore del gioco online in Italia ha registrato una forte crescita, con un coinvolgimento sempre più marcato delle fasce più giovani della popolazione. Un’analisi condotta da BonusFinder Italia, un portale multinazionale che recensisce casinò online, ha evidenziato come oltre il 60% degli utenti italiani di gioco online abbia meno di 35 anni, con il 31,57% nella fascia 18-24 anni e il 29,25% nella fascia 25-34 anni. Nel confronto con altri Paesi, come Stati Uniti, Canada e Regno Unito, l’Italia si colloca nettamente al primo posto per il coinvolgimento giovanile nel gioco online.

Le fasce d’età più adulte

Per ogni Paese coinvolto nell’indagine, BonusFinder fornisce anche le percentuali di giocatori online per le altre fasce d’età. Nel caso specifico dell’Italia:

25-34: 29,25%

35-44: 20,91%

45-54: 12,26%

55-64: 3,83%

+64: 2,19%

Questi numeri indicano chiaramente che la fascia d’età compresa tra i 18 e i 24 anni è quella in assoluto più interessata al gioco online, ma c’è di più. In nessuno degli altri Paesi analizzati si registra questa marcata predominanza delle fasce più giovani. Al contrario, tanto negli Stati Uniti quanto in Canada e nel Regno Unito i giocatori online più assidui si collocano nella fascia d’età compresa tra 25-34 e 35-44 anni.

L’influenza delle dinamiche digitali sul comportamento dei giocatori

L’esperienza digitale ha trasformato il modo in cui gli utenti interagiscono con il gioco online. Elementi come le loot boxes nei videogiochi, le microtransazioni e i giochi freemium hanno introdotto una cultura del rischio-rendimento fin dalla giovane età. A ciò si aggiunga anche l’esplosione delle piattaforme d’investimento online che hanno come target di riferimento proprio i più giovani. In questo contesto, i bonus online non sono più percepiti come un rischio, ma come un’ulteriore opportunità di gioco, soprattutto nelle slot machine che offrono maggiori possibilità di vincita.

Questa evoluzione non indica necessariamente una propensione patologica al gioco, ma piuttosto una curiosità, una voglia di sperimentare o semplicemente un modo per combattere la noia. Tuttavia, questa tendenza sottolinea l’importanza di una comunicazione più etica e consapevole, che sappia distinguere tra intrattenimento responsabile e meccanismi potenzialmente dannosi.

Le regioni italiane con il maggior numero di giocatori online

L’analisi dei dati regionali evidenzia una distribuzione significativa del gioco online in alcune aree del paese. La Lombardia è per distacco la regione che presenta il numero più alto di giocatori online con il 33% sul totale degli utenti presenti in Italia. Seguono poi Lazio (17%), Campania (7,95%), Sicilia (6,45%), Piemonte (5,41%) e Puglia (5,08%)

Verso una regolamentazione più stringente del settore

Con il d.lgs. 41 del 25 marzo 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha annunciato nuove misure per regolamentare il gioco online in Italia. Tra le principali novità, l’aumento del costo delle concessioni per i casinò online, che passerà da circa 300.000 euro a 7 milioni di euro. Inoltre, è previsto l’annullamento delle skin, ovvero le espansioni di un sito principale, con l’obiettivo di ridurre la frammentazione del mercato. Si tratta di misure che mirano a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore, proteggendo i consumatori e promuovendo un gioco più sicuro e controllato.