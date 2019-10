In Italia 100mila bambini obesi o in sovrappeso, tasso più alto in UE

Un bambino su tre tra i 6 e i 9 anni in Italia è in sovrappeso o obeso, record del nostro Paese in Europa. Lo riferisce il secondo rapporto sulla malnutrizione infantile della Ong Helpcode.

Il 10 ottobre ci sarà la giornata mondiale contro l’obesità, il 16 quella dell’alimentazione. Proprio per questo sono stati resi noti i dati riguardanti la malnutrizione dei bambini italiani rispetto a quelli degli altri Stati europei. Tra i bimbi obesi prevalgono i maschi.

Dai dati emerge inoltre che più si abbassa il livello di istruzione e il reddito più il fenomeno si presenta. Nel Centro-Sud Italia infatti sono presenti più bambini con questa problematica. Record in Campania con più del 40% dei bambini in sovrappeso. Numeri elevati anche in Puglia, Calabria, Sicilia e Molise.