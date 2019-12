In Friuli corsi di difesa antibullismo per alunni e insegnanti

Successo importante per i corsi di difesa antibullismo, svoltisi nelle scuole di Pordenone tra novembre e dicembre.

Come riporta Il Friuli, ai corsi vi hanno partecipato oltre 300 ragazzi e 14 insegnanti di scienze motorie delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado.

Grande soddisfazione anche dall’assessore alla sicurezza Emanuele Loperfido: “La numerosa adesione ci rincuora e conferma la validità delle azioni di prevenzione del bullismo che abbiamo messo in campo. Ciò ci sprona a procedere su questa strada, investendo risorse e accrescendo il coinvolgimento di scuole e alunni“.

I corsi, come spiega l’istruttore Vignola, non sono improntati sulla violenza, ma al contrario la disinnesca. Non si insegna ad aggredire, bensì a tutelarsi.