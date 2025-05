In classe ci sono due alunni non vedenti: tutti i compagni imparano il braille. La bella iniziativa in un istituto comprensivo in Piemonte Di

Nell’Istituto Comprensivo Giosuè Carducci di Busca, in provincia di Cuneo, l’inclusione scolastica ha assunto una forma particolarmente significativa e commovente.

L’arrivo di due alunni di seconda elementare, entrambi con importanti problemi di vista, ha spinto docenti e alunni ad un’iniziativa straordinaria: imparare il Braille, l’alfabeto a punti in rilievo che consente ai non vedenti di leggere e scrivere.

L’idea, nata dalla volontà di rendere la presenza dei nuovi compagni un’esperienza arricchente per tutti, si è concretizzata nel progetto “Amico Braille”. In collaborazione con il Centro di riabilitazione visiva di Fossano, struttura che opera su mandato dell’Asl Cuneo 1 con professionisti e volontari dell’Uici (Unione italiana ciechi e ipovedenti) di Cuneo, i bambini hanno intrapreso un percorso di scoperta del mondo del Braille.

Il metodo didattico si è rivelato particolarmente efficace. Si è iniziato con giochi che stimolavano la tattilità, preparando i bambini all’esperienza del Braille. Successivamente, tutti gli alunni si sono cimentati nell’utilizzo di tavolette e punteruoli, strumenti fondamentali per la scrittura Braille. In questo modo, hanno sperimentato in prima persona le sfide e le soddisfazioni che i loro compagni con disabilità visiva affrontano quotidianamente.

“È stato un percorso di crescita per tutti noi,” ha commentato una maestra a La Stampa, “non solo per i bambini con difficoltà visive, ma anche per i loro compagni. Hanno imparato l’importanza dell’empatia, della condivisione e del rispetto delle diversità.”