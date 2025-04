In che modo l’AI può aiutare gli insegnanti, i dirigenti scolastici e gli studenti

L’Intelligenza Artificiale (AI) consente di risparmiare tempo, creare esperienze di apprendimento coinvolgenti e rafforzare la fiducia di studenti, insegnanti e di intere comunità di educatori. Google lancia di continuo sul mercato nuove funzioni innovative studiate appositamente per l’istruzione: il suo strumento AI Gemini permette di creare un nuovo mondo di funzioni interessanti per le scuole.

Sebbene l’IA generativa sia destinata a rivestire un ruolo fondamentale nel settore dell’istruzione, gli insegnanti restano insostituibili. Google for Education progetta i suoi prodotti di IA sulla base delle corrette pratiche didattiche e collabora con esperti di scienza dell’apprendimento, pedagogia e con gli educatori per garantire che siano allineati con le migliori possibilità di apprendimento in base ai bisogni degli studenti.

L’IA generativa può essere utilizzata per creare nuovi contenuti, quali: testi, immagini, musica e codice, il tutto con semplici istruzioni.

Gli utenti possono migliorare la qualità dei contenuti generati attraverso l’uso di un linguaggio naturale con istruzioni chiare e concise, oltre a fornire un contesto e parole chiave specifiche e pertinenti. Oggi le scuole dispongono di molte più opportunità per esplorare le varie modalità in cui l’IA può essere utilizzata in classe.

Se siete dirigenti scolastici:Potretecreare facilmente risorse, generare con rapidità modelli ad hoc per le lezioni, riassumere le ricerche per condividerle più velocemente e fare brainstorming di idee per aiutare gli insegnanti.

Se siete responsabili informatici: Potreteottenere supporto fornendo tecnologie sicure e innovative, generare idee per nuove impostazioni di sicurezza, creare documentazione sulle modalità di utilizzo di vari strumenti tecnologici e sviluppare programmi per l’implementazione di nuove politiche.

Se ricoprite un ruolo amministrativo: Potretesnellire i compiti burocratici per dedicare più tempo al supporto di studenti ed educatori. Potrete inoltre preparare rapidamente le descrizioni dei lavori, riassumere le e-mail e le risposte e analizzare più velocemente i dati degli studenti.

Se siete insegnanti: Potretecreare esperienze di apprendimento coinvolgenti generando programmi di lezione, sviluppare esercizi e compiti differenziati per la classe e dare vita ai concetti creando immagini ad hoc

Se siete studenti:Potreteapprofondire il vostro studio grazie a materiali personalizzati,esercitazioni guidate del quale otterrete un riscontro immediato e sviluppare competenze essenziali per la vostra carriera futura.

*Gemini è disponibile per studenti dai 14 anni in su in Italia”

Scopri il futuro dell’apprendimento con Gemini AI

Per le scuole non è mai stato così facile scoprire i tanti modi per utilizzare l’IA in classe con Google for Education. Grazie a Gemini for Google Workspace, i tuoi dati non vengono revisionati da nessuno per migliorare i modelli di IA, non vengono sfruttati per addestrare i modelli di IA e non vengono condivisi con altri utenti o istituzioni.

La versione gratuita di Gemini è inclusa in tutte le edizioni di Google Workspace for Education ed è utilizzabile come strumento a se. Gli istituti scolastici possono anche aggiungere Gemini per Google Workspace all’edizione esistente di Workspace for Education per gli utenti di età superiore ai 18 anni acquistando degli add-on.

L’assistente AI di Gemini è disponibile in Gmail, Docs, Classroom, Slides, Sheets, Drive e Meet con le licenze Gemini Education a pagamento. Le licenze Gemini Education prevedono funzionalità avanzate come la creazione di flussi di lavoro personalizzati per attività ripetitive con i Gem, Notebook LM Plus e privacy e sicurezza di livello aziendale. Gemini Education prevede limiti di utilizzo mensili, mentre Gemini Education Premium offre funzionalità avanzate per le riunioni, funzioni di prevenzione della perdita di dati basate sull’AI e funzionalità complete di intelligenza artificiale generativa senza limiti di utilizzo.