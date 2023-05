In Basilicata lezioni al via entro il 13 settembre. Calendario scolastico 2023/24 Di

Approvato il calendario scolastico della Regione Basilicata per l’anno scolastico 2023/24: le lezioni inizieranno entro e non oltre il 13 settembre e termineranno l’8 giugno 2024. E’ possibile prevedere l’anticipazione delle attività per un massimo di tre giorni. I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 206.

Nella scuola dell’infanzia 224. I giorni si riducono a 205 e 223 nel caso in cui il giorno del santo patrono cade in un giorno di lezione.

Le attività nella scuola dell’infanzia termineranno il 29 giugno.

Le comunicazioni delle variazioni del calendario scolastico devono essere effettuate entro il 15 luglio.

