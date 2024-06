In Abruzzo inizio lezioni 2024-25 il 16 settembre. La Giunta dà l’ok al calendario scolastico Di

Via libera, da parte della Giunta regionale, all’approvazione del Calendario scolastico 2024-2025, per le scuole statali e paritarie, stabilendo le date di avvio e chiusura dell’attività didattica come segue: lunedì 16 settembre 2024 data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado; sabato 7 giugno 2025 data del termine delle lezioni nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado; lunedì 30 giugno 2025 data del termine dell’attività educativa nella scuola dell’infanzia.

La sospensione delle lezioni per tutti gli ordini di scuola viene stabilita per le festività riconosciute dalla normativa Statale vigente, quali:

tutte le domeniche,

il 1 novembre 2024, festa di tutti i Santi,

l’8 dicembre 2024, Immacolata Concezione,

il 25 dicembre 2024 Natale,

il 26 dicembre 2024, Santo Stefano,

il 1 gennaio 2025, Capodanno;

il 6 gennaio 2025, Epifania;

il 20 aprile 2025 (domenica), Pasqua,

il 21 aprile 2025, Lunedì dell’Angelo;

il 25 aprile 2025, Festa della Liberazione;

il 1 maggio 2025, Festa dei Lavoratori,

il 2 giugno 2025, Festa della Repubblica; Festa del Santo Patrono.

Inoltre, viene stabilita la sospensione delle lezioni anche per le seguenti giornate individuate dalla Regione:

il 2 novembre 2024, commemorazione dei defunti

il 3 novembre 2024, sospensione attività didattica;

dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 compresi, per le vacanze natalizie;

dal 17 aprile 2025 al 22 aprile 2025 compresi, per le vacanze pasquali;

il 26 aprile 2025, sospensione dell’attività didattica.

Infine, si stabilisce che, per l’anno scolastico 2024/2025, i giorni di attività didattiche nella Scuola Primaria e nella scuola Secondaria di 1° e 2° grado sono: dal lunedì al sabato 204 (203 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 171 (170 compresa la festa del Santo Patrono), nella Scuola dell’Infanzia: dal lunedì al sabato 223 (222 compresa la festa del Santo Patrono), dal lunedì al venerdì 187 (186 compresa la festa del Santo Patrono).