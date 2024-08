Imprese italiane cercano 699.000 specialisti digitali: 65,8% in Trentino per assenza di personale Di

La transizione digitale delle imprese italiane rischia di subire un rallentamento a causa della difficoltà sempre maggiore nel trovare personale qualificato. Secondo una rilevazione condotta da Confartigianato, le aziende italiane necessitano di 699mila lavoratori con competenze digitali avanzate, ma faticano a trovarne oltre la metà. In particolare, si evidenzia una mancanza di 362mila lavoratori capaci di gestire tecnologie come intelligenza artificiale, cloud computing, Industrial Internet of Things (IoT), data analytics, big data, realtà virtuale e aumentata, e blockchain.

Disparità regionali nella domanda di specialisti digitali

Confartigianato ha anche stilato una classifica delle regioni e delle province dove il problema del personale qualificato è più grave, superando la media nazionale. Il Trentino-Alto Adige si trova in cima alla classifica, con il 65,8% dei posti di lavoro digitali vacanti su un totale di 12.070. Seguono Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Veneto ed Emilia-Romagna, tutte con percentuali superiori al 55%. Anche regioni come Toscana, Liguria, Piemonte, Lombardia e Abruzzo mostrano una carenza significativa di personale con e-skills, con percentuali tra il 52% e il 54%.

Le strategie delle imprese per attrarre e trattenere talenti

Per far fronte a questa carenza di personale qualificato, le imprese italiane hanno adottato diverse strategie. Secondo il rapporto di Confartigianato, il 32,6% dei piccoli imprenditori ha scelto di aumentare i salari, il 28,5% ha introdotto una maggiore flessibilità negli orari di lavoro e il 24,9% ha intensificato la collaborazione con scuole tecniche e professionali. Per il 72% dei lavoratori richiesti dalle piccole imprese, è necessaria una formazione tecnica secondaria o un diploma in ambiti scientifici, tecnologici e ingegneristici (STEM).

La necessità di una transizione digitale effettiva

Nonostante la domanda di specialisti digitali, molte aziende non hanno ancora completato una vera transizione digitale. Andrea Moscatelli, titolare dell’azienda 3dCyber, sottolinea che è difficile trovare professionisti con competenze digitali avanzate e che le aziende potrebbero trarre vantaggio dall’esplorazione di nuove tecnologie. Secondo Moscatelli, è fondamentale implementare politiche formative adeguate e promuovere un dialogo più stretto tra scuole, sistema di istruzione professionale e imprese.