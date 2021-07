Immissioni in ruolo, sindacati convocati mercoledì 7 luglio (ore 16) per istruzioni operative. In arrivo pure il contigente autorizzato? Di

Sono ore calde per le immissioni in ruolo. Da una parte c’è la questione legata al Decreto sostegni bis in corso di conversione in Parlamento, dall’altro c’è la partita politico-sindacale in corso.

Non c’è molto tempo da perdere per evitare che l’anno scolastico inizi all’insegna del precariato e, soprattutto del caos. Prevista per mercoledì 7 luglio alle ore 16 una riunione tra rappresentanti ministeriali e sindacati per le istruzioni operative in merito alle operazioni di immissione in ruolo.

Non si può escludere che ci sia anche la possibilità che vengano comunicati i dati relativi al contingente autorizzato da parte del Ministero dell’Economia.

Assunzioni a.s. 2021/22: novità

Il decreto legge n. 73/2021, il cosiddetto decreto sostegni-bis, ha apportato importanti novità riguardanti le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22: