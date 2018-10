Immissioni in ruolo, resoconto nomine 2018. Aggiunta Modena

Si stanno svolgendo in questi giorni le nomine per le assunzioni in ruolo a partire dal 1° settembre 2018. I primi resoconti.

ABRUZZO

Pescara

Teramo

BASILICATA

Matera

CALABRIA

Infanzia e primaria

CAMPANIA

Infanzia e primaria

EMILIA – ROMAGNA

Bologna 27 agosto

Ferrara 24 agosto

Forlì Cesena

Modena

Parma

Piacenza 28 agosto

Piacenza 3 settembre

Ravenna 23 agosto

Ravenna infanzia e primaria 28 agosto

Ravenna I e II grado

Ravenna 29 agosto

Ravenna 30 agosto

Ravenna 31 agosto

Ravenna 3 settembre

Rimini

LAZIO

Latina nomine GaE 22 agosto

Latina infanzia e primaria da GaE

Nomine in ruolo da concorso per le classi A012 e A022

Resoconto 7 agosto

Rieti

Rieti 13 agosto

Rieti 16 agosto

Rieti 17 agosto

Viterbo 8 agosto

Viterbo notizia del 10 agosto

LOMBARDIA

Cremona

Brescia

Sondrio

Sondrio infanzia e primaria

MARCHE

Ascoli Piceno

PIEMONTE

Alessandria

Torino infanzia e primaria

Concorso secondaria

PUGLIA

resoconto 7- 8 – 9 agosto

Nomine del 20 agosto

resoconto 24 agosto

resoconto 28 agosto

infanzia 28 agosto

Puglia

resoconto II grado 4 settembre

SARDEGNA

Nomine in ruolo da Concorso Ordinario 2016 del 06.08.2018

Nomine GaE Nuoro

Riepilogo USP Nuoro

SICILIA

Catania I e II grado

Infanzia e primaria Trapani

Trapani I grado

TOSCANA

Arezzo

infanzia da gae e da concorso – primaria da gae e da concorso – secondaria da concorso – sostegno infanzia – secondo grado

Firenze

Grosseto

Grosseto 3 settembre

Massa Carrara

UMBRIA

Terni

VENETO

Treviso Notizie del 10 e del 14 agosto

Treviso 22 agosto

Venezia

Veneto 23 agosto

Veneto 24 agosto

Veneto 30 agosto

Veneto 31 agosto

Verona 24 agosto

Verona 7 settembre

Ricordiamo che per alcune classi di concorso in alcune regioni non si potrà procedere ad assunzioni a causa di graduatorie esaurite e graduatorie del concorso 2018 non pronte per il 31 agosto 2018. Il file