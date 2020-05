Immissioni in ruolo Quota 100 negate ad A046 in Campania per esubero nazionale. Lettera

inviata da Teresa Papparella – Dopo mesi e mesi di attese e tribolazioni finalmente in questi giorni sono iniziate le tante agognate immissioni da Quota 100 ex 2019.

Immissioni straordinarie annunciate nel decreto del 28 dicembre 2018, e che dovevano essere una boccata d’aria specie per noi, vincitori 2016 che da anni ormai attendiamo quello che ci spetta di diritto ovvero, la firma del contratto a tempo indeterminato.

Ed ecco che oggi, finalmente, l’Usr Campania, pubblica il contingente per le Immissioni e sorpresa, come da copione annuale, i posti per la A046.…SI DEMATERIALIZZANO.

Ebbene si, i 3 posti annunciati nelle scorse settimane, dai contingenti disponibili a livello nazionale/regionale vengono accantonati(per chi?),e noi non siamo tra i convocati per le Immissioni.

Motivo ufficiale, A046 classe in esubero nazionale , anche se nelle istruzioni o nella circolare pubblicata nulla si dice in merito.

Ma analizzando la semanticamente la situazione, esubero nazionale vuol dire in tutta Italia, ed allora come direbbe qualcuno, la domanda sorge spontanea, come mai le altre regioni nonostante l’esubero hanno provveduto alle immissioni?

E soprattutto se una classe di concorso è in esubero nazionale perché vengono banditi ben 118 posti a concorso tra ordinario e straordinario? Di cui ovviamente anche 2 in Campania?

Quindi i posti ci sono o non ci sono ? E soprattutto esubero nazionale si applica solo in Campania?

All’autorità giudiziaria l’ardua sentenza