Immissioni in ruolo primaria 2023, posti di lingua: docenti potranno conseguire titolo d’accesso dopo la nomina

Le immissioni in ruolo nella scuola primaria, anche su posti di specialista di lingua inglese, vengono effettuate dalla graduatoria generale. Cosa fa chi non ha i requisiti d’accesso? Differenza tra GaE e GM.

Le immissioni in ruolo ordinarie, ai sensi dell’articolo 399/1 del D.lgs. 297/94, sono effettuate attingendo per il 50% da GaE e per il 50% da GM. Al termine delle assunzioni nella provincia/regione di pertinenza di GaE e/o GM, si svolge la Call veloce, rientrante anch’essa nella fase ordinaria e consistente nella possibilità di essere assunti in una provincia/regione diversa da quella di inclusione in GaE e/o GM, sui posti rimasti vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le predette ordinarie operazioni

Come si partecipa

L’individuazione dei docenti destinatari di nomina in ruolo avviene in modalità informatizzata e, per parteciparvi, gli aspiranti presentano due distinte domande (nell’ordine):

domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”, per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto (gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto; gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria, ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto, e anch’essi con tale prima istanza accettano o rinunciano alla proposta di assunzione, come indicato lo scorso anno anche dall’USR Basilicata); domanda “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”, compilata da chi risulta destinatario di nomina, tramite l’assegnazione della provincia-classe di concorso/tipo di posto, al fine di indicare l’ordine di preferenza delle sedi/scuole disponibili in cui essere assegnato.

Le domande sono presentate dai candidati convocati, tramite appositi avvisi, dagli USR di competenza:

con l’avviso per la presentazione della prima istanza è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie;

è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie; per la seconda istanza, invece, sono convocati i soli candidati cui è stata assegnata la provincia/classe di concorso/posto e che quindi sono stati già individuati quali destinatari di nomina in ruolo.

Evidenziamo che:

chi non presenta la prima domanda, avrà assegnata una provincia/classe di concorso/posto d’ufficio, lo stesso dicasi per chi non presenta la seconda domanda;

l’assegnazione della provincia/classe di concorso/posto comporta l’accettazione della stessa.

Posto lingua scuola primaria

Premettiamo che nella scuola primaria, come leggiamo nell’annuale nota sugli organici a.s. 2023/24, l’insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell’ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti. Dunque, il predetto insegnamento è affidato a docenti che insegnano nelle loro classi anche altre discipline e che, naturalmente, siano in possesso dei previsti titoli, tuttavia, qualora residuino ore non coperte attraverso l’equa distruzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti nel limite di un posto ogni otto classi.

In fase di immissione in ruolo, qualora si debba disporre una nomina su posto di specialista di lingua inglese, è necessario che l’aspirante incluso in graduatoria sia già in possesso dei previsti titoli di accesso? No, come si legge nelle annuali istruzioni operative finalizzate alle nomine in ruolo, in base alle quali:

non vi è una graduatoria “a parte” per i posti di lingua, ma le immissioni in ruolo devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese;

all’atto dell’individuazione e dell’accettazione della nomina (che, come detto sopra, avviene con l’assegnazione della provincia/posto e della sede), i docenti immessi in ruolo rilasciano apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l’insegnamento della lingua inglese;

qualora la succitata dichiarazione fosse negativa, al candidato verrà notificato, contestualmente, l’obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l’insegnamento della lingua inglese; la medesima notifica va inviata anche al dirigente scolastico della scuola di assunzione.

I docenti inclusi nelle graduatorie di merito sono stati tutti sottoposti alla verifica del possesso dell’abilità di comprensione e produzione in inglese e delle relative competenze didattiche. Queste le GM, di cui stiamo parlando e da cui si attingerà per il ruolo:

GM concorso ordinario 2016 ;

concorso ordinario ; GM concorso ordinario 2020 [l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese è conseguita dal candidato cui è attribuito un punteggio pari o superiore a 3 (tre) nella valutazione dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in inglese e delle relative competenze didattiche];

concorso ordinario [l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese è conseguita dal candidato cui è attribuito un punteggio pari o superiore a 3 (tre) nella valutazione dell’abilità di comprensione scritta (lettura) e produzione orale (parlato) in inglese e delle relative competenze didattiche]; GM concorso straordinario 2018 [hanno conseguito l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese coloro i quali hanno raggiunto nell’ambito della prova orale il punteggio minimo di 3 punti sui 5 previsti per la valutazione delle Abilità di comprensione scritta e produzione orale in inglese (livello B2 QCER) e competenza in didattica della lingua inglese].

Come si evince da quanto sopra riportato, è possibile che alcuni candidati dei concorsi 2018 e 2020 abbiano superato la procedura concorsuale, senza aver ottenuto l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese, in quanto non hanno conseguito il punteggio minimo previsto.

Titoli insegnamento lingua inglese

Per completezza di informazione, ricordiamo quali sono i titoli per poter insegnare lingua inglese alla primaria (uno dei seguenti):

a) superamento concorso per esami e titoli a posti d’insegnante scuola primaria con il superamento anche della prova di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese; oppure

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal ministero; oppure

c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure

d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori ruolo relativamente all’area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all’estero.

