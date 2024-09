Immissioni in ruolo, posti disponibili dopo la mobilità per il personale educativo. TABELLA UIL SCUOLA divisa per province Di

La Uil Scuola Rua ha rielaborato i dati sui posti disponibili dopo le operazioni di mobilità del personale educativo. Sono più quasi 500 i posti rimasti vacanti.

I dati sono particolarmente interessanti in vista delle procedure di immissioni in ruolo per l’a.s. 2024-25.

Il prospetto rivela una distribuzione variegata dei posti disponibili su tutto il territorio nazionale. Alcune regioni, come il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, mostrano un numero considerevole di opportunità, mentre altre, come la Basilicata e la Calabria, presentano un numero più limitato di posti vacanti. A livello provinciale, si evidenziano situazioni diversificate, con alcune province che offrono numerose opportunità e altre con una disponibilità più contenuta.

PROSPETTO

