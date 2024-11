Immissioni in ruolo personale ATA 2024/25: rispetto al 2023 più posti vacanti e meno assunzioni Di

“Prendiamo atto che il contingente autorizzato, a livello nazionale, è pari a 10.336 unità, dato che scaturisce dalla somma delle cessazioni dal servizio sui vari profili professionali del personale Ata a partire dal 31 agosto 2024, a fronte di 30.581 posti liberi. Da questi numeri si evince chiaramente che nonostante i posti disponibili siano aumentati rispetto allo scorso anno, le immissioni in ruolo sono, incredibilmente, diminuite”.

La denuncia arriva dalla Flc Cgil Sicilia dopo la riunione che si è svolta ieri al Ministero sulle immissioni in ruolo del personale ATA per l’anno scolastico 2024/25.

Il segretario Rizza evidenzia che in Sicilia le immissioni in ruolo del personale ATA, per il prossimo anno scolastico, saranno 591 a fronte di 1.822 posti disponibili, pari al 32,4%. “Anche in questo caso prendiamo atto che rispetto allo scorso anno c’è una riduzione di immissioni in ruolo pari al 4%, in quanto si è passati dal 36,2% dell’anno precedente all’attuale 32,4%”.

Il sindacato rileva, tuttavia, dei passi avanti per il profilo di DSGA “per il quale è stato autorizzato un contingente di 1.192 unità (inclusivo del contingente dello scorso anno), di cui 27 in Sicilia su 64 posti disponibili, destinate ai passaggi nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.

Lo scorso furono autorizzate 938 unità di DSGA per il futuro, in quanto non erano presenti candidati nelle graduatorie. Le immissioni in ruolo di DSGA furono infatti zero.

Con la procedura di mobilità verticale e le assunzioni autorizzate, i candidati, inseriti utilmente in graduatoria, saranno assunti nell’anno scolastico 2024/25.

Disponibilità e assunzioni

Facendo un confronto fra le immissioni in ruolo autorizzate per l’anno scolastico 2023/24 e quelle per l’anno scolastico 2024/25, si può osservare che le disponibilità sono aumentate a discapito di un numero inferiore di ruoli. Fa eccezione, come detto sopra, il profilo del funzionario dell’elevata qualificazione, ex DSGA.

Lo scorso anno per il profilo del collaboratore scolastico sono state autorizzate 7.066 assunzioni su 17.805 posti disponibili. Quest’anno sono 6.516 i ruoli a fronte di 18.596 posti vacanti: + 791 posti disponibili, – 550 assunzioni.

Per il profilo dell’assistente amministrativo per il 2023/24 sono state autorizzate 2.163 assunzioni a fronte di 5.811 disponibilità. Quest’anno sono stati autorizzati 2.013 ruoli a fronte di 5.835 disponibilità: + 24 posti disponibili, – 150 ruoli.

717 sono stati i ruoli nel 2023/24 per il profilo dell’assistente tecnico su 3.290 posti vacanti; 601 ruoli per il 2024/25 a fronte di 3.279 disponibilità: – 11 posti disponibili, – 116 ruoli.

Anche quest’anno migliaia di supplenti copriranno gli oltre 20 mila posti rimasti scoperti.