Immissioni in ruolo insegnanti di religione cattolica da GM concorso 2004: ecco come saranno distribuite Di

140 le immissioni in ruolo autorizzate dal Mef per gli insegnanti di religione cattolica presenti nelle graduatorie di merito del concorso 2004. Lo fa sapere la Cisl Scuola in un report.

Le assunzioni saranno così distribuite:

Infanzia-Primaria

Basilicata 9

Calabria 18

Campania 13

Sardegna 1

Secondaria

Basilicata 20

Calabria 18

Campania 57

Sardegna 4

