Immissioni in ruolo infanzia e primaria da GaE e GM: posti strutture carcerarie, disabili psicofisici, Montessori. Come compilare la domanda

Immissioni in ruolo da GM e GaE anno scolastico 2022/23: chiarimenti USR Veneto per la compilazione della domanda da parte dei docenti di scuola di infanzia e primaria in possesso del titolo per l’insegnamento su posti comuni di tipo speciale in strutture carcerarie (QN) – per disabili psicofisici (EN) – con metodo Montessori (HN).

I posti di tipo speciale disponibili per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria, possono essere assegnati solo a chi sia in possesso del corrispondente titolo per l’insegnamento sui predetti posti.

La procedura informatizzata consente ai candidati interessati a ricoprire dLtti posti di spuntare la relativa preferenza, dovendo altresì esplicitare gli estremi del conseguimento e l’ente che ha rilasciato il titolo.

In particolare, si precisa che per la

SCUOLA DELL’INFANZIA

1. insegnamento su posti MONTESSORI, il codice HN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso del titolo per l’insegnamento con metodo Montessori; nel caso del Veneto presente per i convocati da GM2018 e per i convocati da GAE Verona e Vicenza)

2. posti speciali di insegnamento per disabili psicofisici, il codice EN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso

del titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici ovvero in possesso di titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria. (nel caso del Veneto presente per i convocati da GM2016/GM2018 e GAE Treviso)

SCUOLA PRIMARIA

1. insegnamento su posti MONTESSORI, il codice HN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso del titolo per l’insegnamento con metodo Montessori; (per il Veneto per i convocati da DD498/2020 e per i convocati da GAE Treviso, Venezia e Vicenza)

2. posti speciali di insegnamento per disabili psicofisici, il codice EN dovrà essere spuntato solo dai candidati che risultino in possesso del

il titolo di specializzazione per l’insegnamento ai disabili psicofisici ovvero in possesso di titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria. ( in Veneto presente per i convocati da DD 498/2020 e GAE Treviso)

3. posti in Scuola Carceraria, il codice QN dovrà essere spuntato solo dai candidati appartenenti ai ruoli speciali per l’insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituiti con legge 3 febbraio 1963, n. 72. (per il Veneto presente per i convocati da DD498/2020 e GAE Treviso)

Non segnare i codici se non si è in possesso del titolo o non interessati alla nomina: cosa si rischia

Si richiama, pertanto, una particolare attenzione nel compilare l’istanza e di non spuntare i codici sopra indicati se non si sia in possesso dello specifico titolo richiesto, ovvero, in caso di possesso del titolo, se non si abbia interesse ad essere assegnati sui posti di cui trattasi, con ordine preferenziale.

Nel caso in cui all’esito delle procedure di nomina il candidato venisse assegnato su uno dei predetti posti speciali, in assenza di titolo, la nomina conferita verrà annullata, senza rifacimento delle operazioni che abbiano invece regolarmente interessato gli altri candidati.

Nota USR Veneto