Immissioni in ruolo, in Veneto apre fase 1 da GM24 per A007, A044, AJ24. Docenti con supplenza su stessa classe di concorso e regione confermati ex lege

Immissioni in ruolo personale docente anno scolastico 2024/25: l’USR Veneto apre la fase 1 da GM 2024 per le classi di concorso A001, A044 e AJ44. Chiarimenti per le altre classi di concorso. Chi è convocato e chi è confermato sul posto sul quale già lavora con supplenza.

Chi è convocato

Le discipline coinvolte in questo turno di nomina sono

A007 Discipline audiovisive SS Concorso D.D.G. 2575/2023 tutta a graduatoria

A044 Tecnologie tessili, abbigliamento e moda SS Concorso D.D.G. 2575/2023 tutta a graduatoria, tranne la pos. 1

AJ24 ingua e cultura straniera negli istituti di struzione secondaria di II grado GIAPPONESE) SS Concorso D.D.G. 2575/2023 tutta a graduatoria

La presentazione dell’istanza di scelta dell’ordine preferenziale delle province non costituisce in alcun modo garanzia del diritto alla proposta di contratto. Ciò avverrà solo al verificarsi delle condizioni previste, ossia in presenza di posti vacanti e disponibili, rientranti nel contingente destinato alle assunzioni e rispetto agli aspiranti collocati in posizione utile all’individuazione.

Le funzioni per esprimere l’ordine di preferenza delle province (fase 1) saranno aperte in data 23 settembre dalle ore 17:00 e saranno chiuse alle ore 23:59 del 24 settembre 2024

I posti tra i quali i candidati convocati, con la limitazione già evidenziata, potranno scegliere sono quelli indicati nella tabella riportata in calce all’Avviso pubblicato dall’ufficio Scolastico.

Docenti confermati sul posto della supplenza

I docenti inclusi nelle graduatorie dei vincitori delle procedure concorsuali di cui sopra che hanno stipulato, per l’anno scolastico 2024/2025, un contratto a tempo determinato su posto vacante nella medesima regione e classe di concorso, sono confermati ex lege su tale posto, per costoro le funzioni di scelta della provincia non saranno aperte e la nomina in ruolo avverrà con decreto di questa Direzione generale, con il quale si darà altresì atto della sussistenza del presupposto applicativo della norma sopra citata, con conseguente conferma sul posto ove stanno svolgendo la supplenza annuale.

N.B. L’ufficio Scolastico comunica inoltre che per le classi di concorso non indicate in tale tabella, o si è già proceduto alle nomine in ruolo o non sussistono disponibilità oppure la procedura concorsuale di cui al D.D.G. 2575/2023 non ha prodotto candidati vincitori oppure si tratta di classi di concorso il cui iter non si è ancora concluso in quanto non è stata approvata o, comunque, non è stata resa disponibile la graduatoria.

