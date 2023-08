Immissioni in ruolo in Toscana, numero posti disponibili sul sostegno dopo la Mini-Call veloce. Grafici Di

Le operazioni per le assunzioni nel settore del sostegno, a seguito della Call-veloce per l’anno scolastico 2023/24, stanno giungendo al termine. Gli uffici scolastici stanno attualmente pubblicando l’assegnazione dei docenti che hanno prodotto domanda, alla relativa provincia in base a disponibilità e graduatoria.

Riguardo alla Toscana, siamo in grado di fornire i dati sui posti che sono rimasti liberi. Questi riguardano solo la Primaria, le altre classi di concorso sono state tutte coperte.

I posti residui dalla mini call veloce saranno attribuiti come supplenze al 31 agosto 2024 ai docenti che hanno prodotto domanda entro il 31 agosto 2024.

Non si conoscono invece ancora le sedi, perché saranno quelle residue dopo la scelta dei docenti ai quali viene assegnato l’incarico da GPS sostegno mini call veloce. Si consiglia di monitorare le comunicazioni ufficiali degli uffici scolastici per ulteriori aggiornamenti e dettagli.

