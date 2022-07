Immissioni in ruolo, in Lombardia oltre 22 mila quelle autorizzate: sul sostegno 3.576 posti vuoti dai concorsi infanzia, primaria e secondaria Di

Sono 94.130 le immissioni in ruolo docenti autorizzate dal Mef. E’ atteso il quadro per concorso e provincia ma già si conosce il contingente regionale. Balza all’occhio il numero di assunzioni autorizzate per la regione Lombardia: 22.177. Seguono il Veneto con 9920 immissioni autorizzate, 9549 nel Lazio, 9300 in Piemonte, 7717 in Emilia Romagna, 6397 in Toscana. Le immissioni in ruolo avvengono attingendo per il 50% da graduatorie ad esaurimento (GaE) e per il 50% da graduatorie di merito (GM) concorsuali.

Dalle ultime due procedure concorsuali, il concorso infanzia e primaria e il concorso per scuola secondaria di primo e secondo grado, restano tuttavia molti posti vuoti sul sostegno. In Lombardia sono 174 i posti vuoti su 236 posti banditi per il sostegno all’infanzia; 1893 i posti vuoti su 2086 posti totali per il sostegno alla primaria. Tutti i dati (ancora incompleti)del concorso ordinario infanzia e primaria

Non va meglio per i posti alla secondaria: per la classe di concorso ADMM, sostegno secondaria di primo grado restano 1234 posti vuoti su 1365 posti totali banditi, mentre per la classe di concorso ADSS, sostegno secondaria di secondo grado sono 275 i posti che restano vuoti su 423 totali. Tutti i dati (ancora incompleti) del concorso ordinario di scuola secondaria

E sempre sul sostegno pochi vincitori in Piemonte: soltanto 46 per la primaria con 918 posti vuoti, e 27 per l’infanzia con 187 posti vuoti. Male anche alla secondaria: 457 posti vuoti e solo 36 vincitori per la classe di concorso ADMM, 209 posti vuoti e 76 vincitori per la ADSS.

I dati delle graduatorie sono ancora parziali. Non tutti gli USR hanno infatti pubblicato le graduatorie di merito dei concorsi 2020, tranne per sostegno e posti comuni infanzia il cui quadro è al completo, ma già si può osservare l’alto numero di posti vacanti proprio per il sostegno.

Pochi vincitori per l’ADMM anche in Emilia Romagna (59), Lazio (160), Veneto (99).