Immissioni in ruolo, errori ed esclusi in Campania. Vannini (Uil): attendiamo le correzioni dall’Usr Di

E’ caos nelle convocazioni per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 nella regione Campania. Diverse cdc non sono apparse nell’elenco degli aventi diritto, poi l’avviso di correzione ieri mattina dell’Ufficio scolastico regionale: “A seguito di problemi tecnici al sistema informatico, si procederà ad una pubblicazione aggiornata degli elenchi degli aventi diritto alle immissioni in ruolo, a. s. 2022/23. Pertanto, coloro che non risultano inseriti negli elenchi aggiornati non saranno beneficiari di alcuna individuazione”

Errori che tuttavia hanno continuato ad apparire anche dopo l’aggiornamento dell’Usr, specie per le classi di concorso ADSS, A015 e A054.

Dopo diverse segnalazioni arrivate alla nostra redazione, abbiamo contattato Roberta Vannini, segretaria generale della Uil Scuola Campania: “Sono stata ieri nell’Ufficio scolastico proprio per fare chiarezza sulla questione. La dottoressa Franzese ha spiegato che la graduatoria della ADSS è stata curata dal Lazio, responsabile della procedura. La graduatoria non è stata pubblicata per tempo e la macchina non ha quindi funzionato. Eravamo convinti che ieri sarebbe stato pubblicato un elenco corretto, ma così non è stato. Dopo la nostra denuncia è stato pubblicato un nuovo elenco, si è corretto l’errore sulla ADEE ma permane l’errore per la ADSS, la A054 (sono stati convocati infatti anche gli idonei del concorso 2016 e non solo i vincitori), e la A015 per cui hanno chiamato solo dalla graduatoria del 2018 e non dalla graduatoria del concorso più recente“.

“Ci rendiamo conto che ci sono problemi di organico, i funzionari sono pochi, si fatica a riuscire ad adempiere a tutto, tempi contingentati e grande marasma. Abbiamo dato la nostra collaborazione e ci siamo sempre resi disponibili come Uil Scuola. Lunedì abbiamo un incontro con il direttore proprio sulle assunzioni e siamo un po’ dispiaciuti perché prima sono stati pubblicati i contingenti e gli elenchi e poi ci hanno convocato” ha aggiunto Vannini.

“Ora attendiamo le altre correzioni, ho segnalato nuovamente all’Usr, spero di avere presto un riscontro“, ha concluso.

La nota dell’Usr Campania