Immissioni in ruolo e supplenze GPS, elenco posti disponibili per provincia [In aggiornamento] Di

Immissioni in ruolo e supplenze da GPS: fino al 21 agosto sarà possibile compilare la domanda su Istanze online. Entro oggi 13 agosto gli Uffici Scolastici dovrebbero pubblicare l’elenco dei posti disponibili per le operazioni nomine per il ruolo e nomine per supplenze al 31 agosto/30 giugno.

ABRUZZO

L’Aquila–

BASILICATA

Matera–

CALABRIA

Crotone–

CAMPANIA

Avellino–Napoli–

EMILIA ROMAGNA

Bologna–Reggio Emilia–Rimini–Ravenna–Parma–Piacenza–Ferrara–Modena–Forlì Cesena–

FRIULI VENEZIA GIULIA

Pordenone–

LAZIO

Viterbo sostegno e posto comune–Roma infanzia e primaria–

LIGURIA

Genova–

LOMBARDIA

Brescia–Como–

MARCHE

MOLISE

Campobasso–

PIEMONTE

Novara infanzia e primaria–Novara secondaria I grado– Torino II grado–Vercelli–

PUGLIA

Brindisi–

SARDEGNA

Sassari–Cagliari–Oristano–Nuoro–

SICILIA

Ragusa secondaria- Ragusa infanzia e primaria–

TOSCANA

Pistoia–Prato–

UMBRIA

VENETO

Verona–Venezia–Rovigo–Treviso–Belluno-

N.B. L’elenco verrà aggiornato con le nuove pubblicazioni