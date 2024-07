Immissioni in ruolo e 150 preferenze: come si svolgeranno? Ecco tutte le novità. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Giovedì 1 agosto alle 14:30 Di

C’è tempo fino alle 14:00 del 7 agosto per inoltrare la domanda per le supplenze in vista del prossimo anno scolastico e indicare le vostre preferenze (fino a un massimo di 150).

Per chiarire eventuali dubbi e fornire un supporto concreto nella compilazione della domanda, la redazione di Orizzonte Scuola ha organizzato una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in diretta sui canali social.

L’appuntamento è per giovedì 1 agosto alle 14:30, in diretta su Facebook e YouTube. A rispondere alle domande ci sarà Roberta Vannini, esponente sindacale della Uil Scuola Rua (e segretario generale Uil Scuola Campania) ed esperta di normativa scolastica. Andrea Carlino condurrà la diretta.