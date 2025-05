Immissioni in ruolo 2024: quanti i docenti ancora nelle graduatorie concorsi 2018 e 2020, posto comune e sostegno. [AGGIORNATO con Molise] Di

Elenchi degli ultimi nominati delle procedure concorsuali ex D.D.G. n. 106/2016, D.D.G. n. 85/2018, D.D.G. n. 1546/2018, D.D. 498/2020, D.D. 499/2020, D.D. 510/2020, D.D. 826/2021, D.D. 252/2022. IN AGGIORNAMENTO

Quanti docenti ancora in graduatoria? Quali sono le speranze per il 2024/25 (ferme restando le assunzioni previste dai concorsi PNRR in corso di svolgimento).

Abruzzo

Graduatorie di Merito delle precedenti procedure concorsuali ripulite dalle immissioni in ruolo.

Calabria

Tanti i docenti ancora inseriti nelle graduatorie precedenti ai concorsi 2023.

Situazione nomine novembre 2023 –

Emilia Romagna

Tante sono le graduatorie esaurite. In particolare sono esaurite tutte le graduatorie dei concorsi. Pertanto (a parte le immissioni in ruolo dai nuovi concorsi 2023 PNRR) sarà possibile ipotizzare anche un concreto scorrimento delle GPS prima fascia sostegno.

Avviso e stato delle nomine novembre 2023

Molise

Le graduatorie:

1) Primaria G.M. 2018;

2) Primaria Fascia aggiuntiva G.M. 2018

3) Primaria D.D. 498/2020 – Sostegno (Idonei);

4) I E II grado: D.D.G. N°85/2018, Fascia aggiuntiva D.D.G. N°85/2018, concorso straordinario D.D. 510/2020, STEM C. 18 D.L. 73/2021, ordinario N°499/2020

Sicilia

Prospetto nomine novembre 2023 –

Elenco candidati in posizione successiva agli ultimi nominati –