Immissioni in ruolo docenti Toscana, avviso fase 1 ADSS Di

Secondo avviso per le procedure di immissione in ruolo dell’USR Toscana per quanto riguarda la fase 1, scelta province. Le domande sono aperte dal 13 al 15 agosto. Possono partecipare a questo turno i candidati presenti nelle graduatorie di merito e classi di concorso indicate nell’avviso.

Gli aspiranti docenti, inclusi nelle graduatorie, dovranno compilare la/e domanda/e online attraverso il portale Istanze On Line. L’istanza prevede che l’aspirante ordini, in termini di preferenza, le classi di concorso (ove l’aspirante sia presente in graduatorie di più classi di concorso) e le province presso le quali desiderano ottenere l’immissione nei ruoli del personale docente.

La rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia.

Avviso

Nuovo avviso ADSS: domande dal 13 al 14 agosto.