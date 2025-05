Immissioni in ruolo docenti, procedura informatizzata in due fasi. INDICAZIONI Usr Veneto. NOTA Di

Importanti indicazioni per le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2024/2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che le nomine avverranno esclusivamente in modalità telematica, attraverso il sistema Polis (Istanze On-Line).

La decisione, volta a semplificare e velocizzare le procedure, introduce un sistema centralizzato e completamente digitalizzato, eliminando la necessità di presentare documenti cartacei.

Come funziona la procedura?

Il processo di nomina si articolerà in due fasi principali:

Fase 1: I docenti dovranno indicare, tramite il sistema Polis, la propria posizione in graduatoria per le diverse procedure concorsuali e le province di interesse.

Fase 2: Successivamente, i candidati potranno esprimere la preferenza di sede all’interno della provincia assegnata, sempre attraverso la piattaforma online.

Tempistiche e modalità di accesso

Il Ministero pubblicherà a breve un’apposita nota informativa con le istruzioni dettagliate per la presentazione delle domande. Nel frattempo, l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto ha fornito alcune utili indicazioni, specificando che gli avvisi relativi alle diverse fasi della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’USR e avranno valore di convocazione a tutti gli effetti.

Per accedere al sistema Polis e compilare l’istanza online, i candidati potranno utilizzare le seguenti credenziali digitali:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Sarà inoltre possibile utilizzare l’APP “IO” per ricevere notifiche relative all’apertura delle istanze, alla pubblicazione dei risultati e all’invio della propria rinuncia.

Conseguenze del mancato invio dell’istanza

È fondamentale sottolineare che il mancato invio dell’istanza nei termini e nei tempi specificati comporterà l’assegnazione d’ufficio.

Rinuncia alla procedura

L’USR raccomanda al personale non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo di formalizzare la propria rinuncia tramite la piattaforma Polis. Ciò per evitare assegnazioni d’ufficio che potrebbero penalizzare altri candidati.