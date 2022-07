Immissioni in ruolo docenti: più di 30 mila posti di sostegno, pochi candidati nelle graduatorie degli ultimi concorsi. I dati Di

Diffusi i dati sulle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2022/23: in totale 94.130 posti, di cui 30.349 sono posti sul sostegno. Molti sono tuttavia i posti che restano vuoti dagli ultimi concorsi ordinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Per la primaria sono 3.396 i posti disponibili per la Lombardia, di cui 1.124 nella provincia di Milano. I candidati presenti in graduatoria dell’ultimo concorso ordinario sono soltanto 193 e 1893 i posti vuoti.

In Piemonte sono 1.307 i posti disponibili, di cui 620 nella provincia di Torino, mentre i vincitori del concorso sono 46.

Nel Veneto sono 1.538 i posti disponibili, di cui 382 nella provincia di Verona e 381 Vicenza, ma soltanto 114 i vincitori dell’ultima procedura concorsuale.

Non va meglio nel Lazio, dove sono 957 i posti disponibili, di cui 809 nella provincia di Roma. 264 i candidati presenti in graduatoria su 121 posti banditi.

Situazione critica anche per la secondaria di I grado: molti i posti vuoti per la cdc ADMM e tanti i posti disponibili per le immissioni in ruolo.

Alcuni dati:

3.288 posti disponibili per la Lombardia, con 1234 posti vuoti da concorso

1111 posti disponibili per il Piemonte, con 457 posti vuoti da concorso

1016 posti disponibili per il Lazio, con 388 posti vuoti da concorso

834 posti disponibili per l’Emilia Romagna, con 272 posti vuoti da concorso

830 posti disponibili per il Veneto, con 360 posti vuoti da concorso

