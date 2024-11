Immissioni in ruolo docenti Lombardia, turno 2 fase 1 fino all’11 agosto. Avviso Di

Turno 2 fase 1 delle immissioni in ruolo in Lombardia: le domande restano aperte fino all’11 agosto. Lo comunica l’USR con avviso del 9 agosto. Il turno 2 comprende altre graduatorie dei concorsi docenti PNRR 2023. Le GM sono quelle indicate nell’avviso.

L’USR ricorda che la rinuncia su una determinata provincia corrisponderà inderogabilmente alla definitiva ed irrevocabile rinuncia all’eventuale nomina sui posti che dovessero risultare disponibili presso tale provincia. Pertanto, qualora il candidato non esprima l’accettazione su tutte le province della Lombardia e, una volta giunti alla sua posizione in graduatoria, non risultino posti disponibili nelle province da lui accettate, questo comporterà definitivamente ed inderogabilmente l’impossibilità di

essere individuato sulle province alle quali abbia rinunciato, anche nel caso in cui risultassero posti residui presso tali province.

I candidati che, in posizione utile per la nomina e in presenza di disponibilità a livello regionale, non risulteranno assegnatari di alcuna individuazione a causa della mancata espressione delle preferenze di provincia/classe di concorso per le quali residuino disponibilità, saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e non saranno oggetto di ulteriori successivi scorrimenti di graduatoria ai fini dell’immissione in ruolo, né per l’anno scolastico 2024/25 né per gli anni scolastici successivi.

Avviso turno 2