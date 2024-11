Immissioni in ruolo docenti, in Abruzzo avvio fase 1 dal 12 agosto. Ripartizione contingente Di

Anche l’USR Abruzzo dà il via alle procedure di immissione in ruolo del personale docente nell’anno scolastico 2024/25. I posti autorizzati per la regione Abruzzo sono 577. Le procedure di nomina partiranno dal 12 agosto.

La procedura richiederà la presentazione da parte di ciascun candidato di più istanze tramite il sistema POLIS (Istanze On-Line). Nella prima fase i docenti indicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali e le province; nella seconda fase sarà, invece, prevista la presentazione dell’istanza per l’espressione della preferenza di sede all’interno della provincia assegnata.

Per ciascuna fase della procedura verranno pubblicati appositi avvisi, che avranno valore di convocazione a tutti gli effetti e che indicheranno per quali candidati sarà possibile inviare la propria istanza e per quanto tempo il sistema rimarrà attivo.

Il mancato invio dell’istanza nei termini e nei tempi specificati darà luogo ad assegnazione d’ufficio.

L’USR raccomanda vivamente il personale eventualmente non interessato a partecipare alla procedura di immissione in ruolo per le classi di concorso nelle cui graduatorie risulta inserito, di formulare la rinuncia a detta immissione all’interno della stessa procedura informatizzata al fine di evitare che l’Amministrazione debba procedere ad una nomina d’ufficio, che inevitabilmente pregiudicherebbe gli interessi di altri candidati cui verrebbe sottratta la disponibilità del posto.

Avviso USR Abruzzo

Ripartizione contingente

Avviso rettifica ripartizione contingente 13 agosto –

Il video tutorial di Orizzonte Scuola per la fase 1 scelta province

Immissioni in ruolo docenti 2024, FASE 1: come si sceglie la provincia. VIDEO TUTORIAL