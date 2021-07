Immissioni in ruolo docenti da GM Molise, proroga prima fase scelta provincia all’11 luglio Di

Avviso di proroga Usr Molise: procedura informatizzata immissioni in ruolo personale docente Infanzia – Primaria – Primo grado – Secondo grado apertura 1° fase da GM scelta provincia e classe di concorso anno scolastico 2021/22

La prima fase per la scelta della provincia da Graduatorie di Merito aperta dal 03/07/2021 al 07/07/2021 è prorogata fino al giorno 11/07/2021.

I candidati vengono convocati in numero maggiore rispetto ai posti vacanti e disponibili utili per le nomine in ruolo, pertanto l’avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2021-22 ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.

