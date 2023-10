Immissioni in ruolo docenti concorso straordinario bis: su SIDI indicare decorrenza giuridica ed economica al 1° settembre Di

L’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte fornisce chiarimenti per i dirigenti scolastici in merito alla decorrenza giuridica ed economica delle immissioni in ruolo dei docenti da procedura concorsuale ex art 59 comma 4 e comma 9 bis del DL 73/2021, assunzioni I fascia GPS Sostegno e concorso straordinario bis.

Relativamente alla procedura straordinaria di assunzione dalle GPS prima fascia ex art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021, limitatamente ai posti di sostegno, il successivo comma 8 prevede: “In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 o, se successiva, dalla data di inizio de servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato”. In questo caso quindi, poiché la procedura è stata

attivata nel 2023, la decorrenza giuridica (nel decreto prevista al 1° settembre 2021), per “trascinamento”, è stata spostata al 1° settembre 2022. La decorrenza economica opera dalla effettiva presa di servizio.

Con riferimento invece, ai docenti immessi in ruolo ex 59 comma 9 bis D.L.73/2021, concorso straordinario bis, lo stesso comma prevede che : “A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato”.

Per i casi in cui le relative operazioni concorsuali non fossero state completate nel 2022 : “ I docenti che svolgono l’incarico a tempo determinato e la relativa formazione nonché l’anno di formazione iniziale e prova nell’anno scolastico 2023/2024 sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024 o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato”. Quindi, anche in questo caso, il comma chiarisce che per questa tipologia di immissione in ruolo non è prevista alcuna retrodatazione della decorrenza giuridica.

La nota invita le scuole ad assicurarsi che per il personale docente che ha superato l’anno di formazione e prova a seguito della nomina a tempo determinato nell’a.s. 2022/2023 ex art 59 comma 9 bis, la decorrenza giuridica ed economica siano indicate a SIDI al 1° settembre 2023.

Nota