Immissioni in ruolo docenti Campania: contingente e accantonamenti per concorsi 2023. Domande GaE dal 10 al 12 agosto: avviso Avellino Di

L’USR per la Campania pubblica il decreto di riparto contingente e accantonamenti posti DD 2575-2576/2023 (concorsi docenti 2023). Pubblicate anche le sedi di disponibilità. L’Ufficio scolastico provinciale di Avellino comunica che le domande per la fase 1 sono aperte dal 10 al 12 agosto.

Ripartizione contingenti e accantonamenti

Nel decreto si precisa che limitatamente all’anno scolastico 2024/2025, le procedure concorsuali, bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023, saranno completate entro il 31 dicembre 2024, attingendo anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2024, comunque non oltre il 10 dicembre 2024, procedendo ai relativi accantonamenti dei posti riportati in allegato.

Sedi di disponibilità

Avviso Avellino

L’Ufficio scolastico di Avellino comunica che dal giorno 10 agosto 2024 sarà possibile inoltrare l’istanza per la scelta della classe di concorso per i docenti inseriti nelle GAE. Il termine ultimo per l’inoltro dell’istanza è fissato il giorno 12 agosto 2024 alle ore 23:59.

L’avviso

Il video tutorial di Orizzonte Scuola per la compilazione della domanda nella FASE 1: scelta province