Immissioni in ruolo docenti al via, istruzioni Lombardia

L’USR Lombardia ha pubblicato le istruzioni per le operazioni di convocazione per i prossimi ruoli relativi all’a.s. 2019/20, in attesa della autorizzazione alle assunzioni e alla determinazione del relativo contingente.

La gestione delle predette operazioni avverrà secondo le seguenti due modalità.

1) In presenza, tramite convocazione degli aspiranti finalizzata all’espressione di preferenza per la scelta della provincia.

Questa modalità riguarderà le seguenti procedure di reclutamento, riferite alle classi di concorso/tipologie di posto indicate.

a. Scuola dell’infanzia

i. DDG 105/16: posto comune;

ii. DDG 1546/18: posto comune e posto di sostegno.

b. Scuola primaria:

i. DDG 1546/18: posto comune e posti di sostegno.

c. Scuola secondaria di I grado

i. DDG 85/18: A001, A030, A049, AA25, AB25, AC25, AD25.

d. Scuola secondaria di II grado

i. DDG 106/16: A019

ii. DDG 85/18: A011, A013, A017, A018, A029, A037, A045, A048, A050, AA24,

AB24, AC24, AD24.

2) a distanza, con invio per mail da parte degli aspiranti delle preferenze per la scelta della provincia; detta modalità sarà operativa per tutte le restanti classi di concorso per le quali siano autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato e per le quali risultino non esaurite le graduatorie delle procedure concorsuali citate in intestazione.

CALENDARIO DELLE CONVOCAZIONI

Con successivo avviso sarà pubblicato il calendario delle convocazioni in presenza; saranno date altresì specifiche indicazioni relative alle modalità e ai termini per l’invio delle comunicazioni via mail per le classi di concorso gestite a distanza.

Una volta formalizzato il contingente di assunzioni per l’a.s. 2019/2020, questo Ufficio procederà all’individuazione e all’assegnazione della provincia con esclusivo riferimento ai posti effettivamente disponibili, nel limite delle assunzioni autorizzate, sulla base della posizione occupata in graduatoria e delle preferenze espresse dagli aspiranti che rientreranno nel predetto contingente.

Si ribadisce, pertanto, che il presente avviso non comporta proposta di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2019/2020, ma costituisce soltanto un’operazione propedeutica alle successive procedure.

Le comunicazioni ufficiali da parte dell’Amministrazione avverranno tramite la pubblicazione sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (usr.istruzione.lombardia.gov.it). Pertanto, si raccomanda a tutti gli aspiranti di verificare accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, lo stato delle pubblicazioni.

nota