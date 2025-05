Immissioni in ruolo docenti 2025, i posti disponibili per provincia [IN AGGIORNAMENTO] Di

Gli Uffici Scolastici cominciano a pubblicare i posti disponibili per ogni grado di scuola dopo i movimenti del personale di ruolo.

N.B. Le disponibilità potrebbero ancora subìre delle modifiche

CALABRIA

Reggio Calabria –

SICILIA

Ragusa –

VENETO

Venezia –

[ELENCO IN AGGIORNAMENTO]

Classi di concorso in esubero

Nel frattempo gli Uffici Scolastici pubblicano anche le classi di concorso in esubero nelle quali, a meno che non ci sia un ripristino della situazione, non sarà possibile effettuare assunzioni in ruolo.

Posti per le immissioni in ruolo docenti 2025/26

I posti residui dopo la mobilità, in teoria, potrebbero essere utilizzati tutti pe le immissioni in ruolo.

Si tratta di circa 52mila posti.

Tuttavia non sappiamo se il Ministero destinerà una parte di questi (come già accaduto lo scorso anno scolatico) al concorso PNRR3 e quanti posti saranno autorizzati dal MEF

Le risposte in merito arriveranno nelle prossime settimane.