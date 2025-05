Immissioni in ruolo docenti 2025 da concorso PNRR1 e PNRR2: verità e fake news Di

Le immissioni in ruolo del personale docente si svolgeranno, come di consueto, in estate. Si spera da metà luglio, per consentire tutte le operazioni relative alle supplenze entro il 31 agosto. Ma di questo si potrà parlare solo nelle prossime settimane, quando arriverà l’ok del MEF alle assunzioni e si faranno i conti con i numeri reali e la distribuzione per classe di concorso e regione.

I posti vacanti e disponibili dopo la mobilità risultano essere circa 52.000

Ecco la distribuzione

Prospetto per regione

Immissioni in ruolo docenti 2025, i posti disponibili per provincia [IN AGGIORNAMENTO]

Rispondiamo ai quesiti dei nostri lettori, anche se alcuni aspetti devono ancora essere chiariti.

Quesito n. 1

Gent.mi, sono una docente che ha superato e vinto il PNRR 1 in A014 per la regione Puglia, la cui graduatoria è stata pubblicata il 6 dicembre 2024, in cui la sottoscritta è al secondo posto su 5 (che erano i posti messi a bando) dopo la pubblicazione della graduatoria, il vincitore risultato al primo posto ha potuto espletare sia la prima che la seconda fase, noi altri 4 invece solo la prima, da allora tutto tace.

Mi sono iscritta anche al PNRR 2 su altra CDC, e a breve dovrò presentarmi per le prove. Il mio dubbio dopo essere stata al sindacato è il seguente: l’eventuale superamento e vincita del nuovo concorso seppur su altra CDC potrebbe farmi decadere dalla graduatoria dei vincitori dello scorso? Spero in una vostra risposta e vi ringrazio in anticipo.

Non sappiamo quale risposta del sindacato abbia potuto ispirare questo dubbio, ma non c’è legame tra il concorso PNRR 1 e il concorso PNRR2. Sono due procedure distinte, soprattutto se lei partecipa per due classi di concorso diverse.

Quesito n. 2

Vi scrivo perché in data odierna è stata pubblicata la GM relativa alla mia CDC, AB25 in Friuli Venezia Giulia, e sono risultata vincitrice.

Attualmente ho un contratto di supplenza da GPS al 31 agosto, su stessa CDC e nella stessa regione. Mi chiedevo, vale ancora la regola per cui posso essere confermata nella scuola dove lavoro attualmente? Leggendo il DL71 non riesco a capire se si trattasse di una pratica valida solo per le GM pubblicate entro il 2024 o se fosse ancora in vigore.

Vi ringrazio

La regola varrà, ma per l’anno scolastico 2025/26. La norma, già inserita nel DL 71/2024, è stata riconfermata nel più recente decreto Scuola n. 45/2025 ma vale per le supplenze del 2025/6 e per le graduatorie del concorso PNRR che saranno pubblicate dopo il 31 agosto 2025 ed entro il 10 dicembre 2025.

La supplenza che lei occupa fino al 31 agosto non ha alcun legame con la sua possibilità di assunzione.

Ossia, se la sua assunzione avverrà entro il 31 agosto 2025 prenderà servizio nella scuola che le verrà assegnata tramite la procedura informatizzata. Potrebbe essere in altra provincia, o in altra scuola della provincia che lei desidera di più o addirittura in quella in cui ha già avuto la supplenza al 31 agosto 2025. Ma in quest’ultimo caso si sarà trattato di una coincidenza, non di un diritto maturato.

Se per qualche ragione la sua nomina avvenisse dopo il 31 agosto essa sarà giuridica ed economica dall’anno successivo.

Se per qualche ragione per scorrimento della graduatoria non si arrivasse al suo nominativo per l’anno scolastico 2025/26, bisognerà attendere il 2026/27.

Quesito n. 3

Sono un docente iscritto sia al Concorso PNRR1 in Veneto che al PNRR2 in Lombardia, per la classe di concorso A009. La decisione di iscrivermi anche al secondo concorso, è dipesa dai ritardi nella convocazione alla prova pratica e orale del PNRR1.

Ho superato tutte le prove del PNRR1 e lo scritto per il PNRR2, per cui sono stato convocato alla prova orale e alla pratica.

Solo ieri è stata pubblicata la graduatoria di merito per A009 in Veneto e risulto tra i vincitori.

La mia domanda è: ci sono motivi validi per tentare di superare le prove del PNRR2 in Lombardia -su stessa classe di concorso- o questa opzione sarebbe poco sensata?

Confidando in una possibile risposta, le rivolgo i più cordiali saluti e sentiti ringraziamenti per l’attenzione.

Dipende dalle scelte personali, presenti e future.

La sua collocazione tra i vincitori le assicura l’assunzione a tempo indeterminato, ma nessuno oggi può assicurarle in quale anno scolastico ciò avverrà.

Paradossalmente, potrebbe avvenire prima nella regione del concorso PNRR2 se anche in quel caso dovesse collocarsi tra i vincitori. Dipende da tanti fattori e tanti di questi non sono preventivabili oggi.

Certamente anche il fattore trasferimento e gli eventuali tempi per il rientro nella provincia di residenza in caso di assunzione fuori provincia potrebbero avere un effetto sulla sua scelta.

E ancora, se va avanti con il concorso PNRR2 avrà ancora tempo per poter decidere in quale regione assumere servizio in caso di vittoria in entrambe le procedure. Se non va avanti con il concorso PNRR2 ha già deciso, indipendentemente dai tempi di assunzione.