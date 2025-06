Immissioni in ruolo docenti 2025/26: ecco quanti candidati ancora in graduatoria o chi è ultimo nominato [Aggiornato Piemonte] Di

Immissioni in ruolo docenti 2025/26: gli Uffici Scolastici stanno adempiendo alle operazioni propedeutiche che dovranno permettere di avere graduatorie utili, privi di candidati che non possono accettare la nomina in base alle attuali normative.

Con nota del 16 gennaio 2025 il Ministero ha infatti invitato gli Uffici Scolastici a

Cancellare i docenti rinunciatari alla nomina, ossia coloro che risultano in posizione di graduatoria superiore all’ultimo nominato non riservista;

Cancellare i docenti confermati in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025, avendo superato positivamente la valutazione finale.

Le operazioni dovranno concludersi entro il 14 marzo

Candidati ancora presenti nelle graduatorie o ultimi nominati

Piemonte – Candidati ancora presenti nelle graduatorie di cui al D.D. 510/2020–

SICILIA – rettifica 3 aprile –

