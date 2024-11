Immissioni in ruolo docenti 2024, Fase 1 Sicilia [AGGIORNATO] Di

Il D.M. n. 158 del 31 luglio 2023, concernente le disposizioni per le immissioni in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025, con il quale è stato trasmesso il contingente massimo di assunzioni l contingente per le nomine in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/2025 è ripartito secondo la tabella allegata e integrata al presente decreto.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la ripartizione del contingente regionale determinata col presente decreto nel corso delle diverse operazioni di reclutamento per l’a.s. 2024/25, ove tale modifica sia utile al raggiungimento del numero massimo di assunzioni autorizzate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la regione Sicilia, effettuando le opportune compensazioni.

Il contingente distribuito tra GaE e GM

rettifica 9 agosto –

rettifica 13 agosto –

Fase 1 dal 10 al 12 agosto

Con avviso dell’8 agosto l’USR informa che la prima fase è prevista dal 10 al 12 agosto. Sono convocati i docenti inseriti negli allegati all’avviso.

Integrazione convocazioni cdc AL56 – A005 – A033 – A043

Contingenti massimi per riservisti “M” ed “N”

L’USR precisa che in questa fase non parteciperanno i candidati idonei alle procedure di cui ai D.D. n. 498/2020 e n. 499/2020.

Fase 1 per classi di concorso A020 e A065 –

Fase 1 per classi di concorso A047 e AC56 –

