Immissioni in ruolo docenti 2024, suddivisione posti tra i concorsi e posti disponibili per provincia [AGGIORNATO con Veneto]

Le immissioni in ruolo 2024/2025 autorizzate per il personale docente sono 45.124. I turni di nomina dovrebbero essere aperti a breve. L’USR Lombardia ha pubblicato gli avvisi finalizzati al reclutamento. Il 2 agosto il Ministero ha pubblicato i documenti ufficiali che danno il via alla procedura, ossia il decreto e l’allegato A con le istruzioni.

45.124 il contingente massimo

Questo il numero di cattedre approvato dal MEF. Si tratta di circa il 70% delle cattedre vacanti e disponibili.

DECRETO

NOTA

ISTRUZIONI ALLEGATO A

Posti per regione

Allegato B POSTI

Non c’è una data unica

Ricevuto il contingente, sono gli Uffici Scolastici Regionali ad attivare in autonomia i turni di nomina, pubblicando appositi avvisi che indicano le procedure concorsuali, le graduatorie coinvolte e la tempistica.

La procedura come sappiamo è informatizzata, la piattaforma denominata INR è raggiungibile da POLIS con credenziali SPID o CIE.

Due aspetti da tenere in considerazione:

La mancata compilazione dell’istanza porterà all’attribuzione d’ufficio del posto. La mancata indicazione di alcune province può determinare una rinuncia all’immissione in ruolo, se nel proprio turno di nomina fosse disponibile solo un posto nella provincia non inserita dalle preferenze.

Inoltre, i soggetti inseriti in più graduatorie possono essere coinvolti in diversi turni di nomina e risultare destinatari anche di più procedure.

Consigliamo vivamente di comunicare tempestivamente l’eventuale rinuncia alle nomine per le quali non si è più interessati.

Domande Istanze Online

Ricordiamo sinteticamente i passi da seguire, ai fini della presentazione della domanda tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID, CIE o eIDAS.

Dall’accesso all’inoltro

Questi le azioni da svolgere per presentare correttamente le domande:

Accedere alla pagina principale delle “Istanze OnLine” (home page pubblica del Servizio con le proprie credenziali). Compilare la domanda. Aggiornare, se necessario, i dati precedentemente inseriti (utilizzando la funzione “Modifica”). Inserire, se necessario, i documenti da allegare contestualmente alla domanda. Inoltrare la domanda (utilizzando la funzione “Inoltra”). L’inoltro dovrà avvenire entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande, da parte dell’USR/USP di competenza. Al momento dell’inoltro, il sistema creerà un documento in formato “PDF”, che verrà inserito nella sezione “Archivio” presente sulla home page, contenente il modulo domanda compilato.

Il servizio funziona anche tramite app IO. Con essa si potrà avere la notifica istanze polis di INR docenti; pubblicazione dei risultati; conferma della registrazione della rinuncia diretta

Come funzioneranno le assunzioni?

I posti messi a disposizione per le immissioni in ruolo dei docenti saranno inizialmente suddivisi al 50% tra GaE-GPS e graduatorie dei concorsi. Ci sarà però, come sappiamo, un ordine da seguire, considerando le innumerevoli graduatorie che si sono create negli ultimi anni.

Qui l’ordine e le percentuali delle immissioni in ruolo nella scuola secondaria

Alla fase ordinaria può far seguito – e sicuramente avverrà in regioni in cui le graduatorie dei precedenti concorsi sono esaurite e per i nuovi sono state presentate meno domande rispetto ai posti disponibili- la procedura straordinaria di scorrimento della prima fascia sostegno GPS ai sensi del dm n. 113 del 6 giugno 2024.

Assunzioni per il ruolo 2024 docenti di sostegno da GPS, come si svolge la procedura, come si presenta la domanda per le max 150 preferenze

ATTENZIONE: anche se non è ancora chiaro quali gradi di scuola e in quali regioni avverranno le assunzioni, la domanda va comunque presentata entro il 7 agosto 2024 ore 14 rispettando determinate condizioni per non essere considerati rinunciatari se si vuole concorrere anche per la mini call veloce per attribuire posti ancora residui ad aspiranti di altre province/regioni.

N.b. E’ stata abolita la call veloce, lo scorso anno 10.000 posti sono stati rifiutati dai precari. Resiste invece la mini call veloce, solo per i posti di sostegno da prima fascia GPS per aspiranti inseriti a pieno titolo.

Immissioni in ruolo tardive da GM dei concorsi 2023

Le immissioni in ruolo dai concorsi 2023 potranno essere svolte fino al 31 dicembre 2024 per graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre. Nel frattempo i posti saranno accantonati e assegnati dalle graduatorie di istituto con formula risolutiva. Tutti i particolari. Immissioni ruolo da concorso PNRR, saranno entro 31 dicembre 2024: chi potrà rimanere sulla supplenza ottenuta nel frattempo. ESEMPI

Ecco le graduatorie pubblicate finora, per le quali è possibile assegnare i ruoli entro il 31 agosto 2024.

La suddivisione dei posti tra i concorsi

Ripartizione del contingente delle immissioni in ruolo del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2024/2025 tra i due canali di reclutamento (graduatorie delle procedure concorsuali e graduatorie ad esaurimento)

MARCHE –

I posti disponibili per provincia

Le disponibilità reali a disposizione per le assunzioni

CALABRIA

Catanzaro posti disponibili –

Cosenza posti disponibili – consistenza Gae – quote di riserva –

Reggio Calabria posti disponibili – Vibo Valentia quote di riserva disponibilità –

CAMPANIA

disponibilità –

LIGURIA

Prospetti USR –

LOMBARDIA

Disponibilità su sede – rettifica integrazione –

PIEMONTE

Torino –

PUGLIA

Brindisi – Bari e BAT – Foggia –

SARDEGNA

Cagliari –

Sassari – report Gilda su immissioni in ruolo 2024/25 Sardegna –

Nuoro –

Oristano –

SICILIA

Agrigento – Ragusa –

Caltanissetta ed Enna –

TOSCANA

Tutte le province – aggiornato –

UMBRIA

ADEE ADAA –

VENETO

Tutte le province –

Ecco invece le disponibilità pubblicate dopo la mobilità dei docenti di ruolo (potrebbe essersi verificata qualche variazione)

Immissioni in ruolo docenti 2024, ecco in quali scuole ci sono posti disponibili. Elenco per provincia [IN AGGIORNAMENTO]