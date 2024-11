Immissioni in ruolo docenti 2024, parte la fase 1 in Sardegna. Ecco chi è convocato Di

Immissioni in ruolo anno scolastico docenti 2024/25: l’USR Sardegna ha avviato la fase 1, ossia la scelta della provincia da parte dei convocati. La convocazione, di per sè, non costituisce garanzia di nomina perché il numero dei convocati di solito è superiore ai posti disponibili.

Procedura su Istanze online

La procedura è informatizzata. Le istanze di partecipazione alla Fase 1 delle operazioni di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 2024/25 dovranno essere presentate a decorrere dal giorno 08.08.2024 ed entro e non oltre il giorno 10.08.2024 mediante il servizio Polis – istanze on line.

Elenco di docenti convocati

Gli aspiranti convocati potranno indicare, in ordine di preferenza, le classi di concorso (ove l’aspirante sia presente in graduatorie di più classi di concorso) e le province presso le quali desiderano ottenere l’immissione nei ruoli del personale docente.

Gli aspiranti presenti nelle graduatorie di merito e collocati in posizione utile per l’assegnazione della provincia di destinazione che non presenteranno domanda entro il termine fissato dall’Amministrazione, saranno destinatari di assegnazione d’ufficio “in coda” rispetto a coloro che avranno provveduto alla regolare presentazione della domanda di partecipazione alla procedura.

Si evidenzia, che durante la procedura in argomento i partecipanti che lo desiderino potranno manifestare la propria volontà di rinunciare alla nomina in ruolo, rinuncia che non può essere sottoposta a termini e/o condizioni e che preclude definitivamente la possibilità di ottenere l’immissione nei ruoli del personale docente mediante lo scorrimento della graduatoria di merito di appartenenza e che determinerà la cancellazione dalla stessa.

Coloro che abbiano comunicato in precedenza a questo Ufficio la propria intenzione di rinunciare ad una eventuale proposta di nomina, sono pregati di procedere al caricamento della rinuncia all’interno della piattaforma informatica ministeriale.

Nel corso della Fase 1 non sarà possibile utilizzare le precedenze di cui alla Legge n. 104/1992 e s.m.i.

Le rinunce trasmesse dopo la conclusione della Fase 1 non potranno determinare il rifacimento delle operazioni già regolarmente definite, ed i relativi posti saranno oggetto di copertura mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito attraverso successivi turni di nomina che verranno attivati dall’Amministrazione.

N.B. L’amministrazione si riserva ulteriori turni di nomina in presenza di posti disponibili e aspiranti da convocare

Suddivisione contingente tra GaE e GM e accantonamento posti concorso PNRR

Per ulteriori info consigliamo di monitorare il sito dell’USR, l’articolo potrebbe non essere aggiornato in tempo reale.