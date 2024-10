Immissioni in ruolo docenti 2024, obiettivo 6.000 idonei da concorso 2020 [AGGIORNAMENTO PER REGIONE] Di

Immissioni in ruolo anno scolastico 2024/25: in attesa dell’incontro dell’8 ottobre tra Ministro e sindacati, occasione in cui probabilmente verranno consegnati i numeri ufficiali delle assunzioni finora effettuate, ferma restando la data ultima del 31 dicembre, proviamo a conteggiare a che punto siamo. Punto di partenza i docenti idonei del concorso ordinario 2020, DDG n. 498 e DDG n.. 499 rispettivamente per infanzia primaria e secondaria.

Allegato A istruzioni operative a.s. 2024/25: quando vengono assunti gli idonei

L’allegato A al dm n. 158 del 31 luglio 2025 ha stabilito che qualora a seguito delle operazioni di nomina il contingente assunzionale assegnato al singolo Ufficio Scolastico Regionale non sia esaurito e ci siano ulteriori posti vacanti da assegnare , si possa rideterminare il contingente assunzionale residuo per destinarlo allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari DD n. 498 e n. 499/ 2020, con riferimento ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dai relativi bandi (i vincitori sono stati assunti nella fase precedente).

Decorrenza giuridica ed economica della nomina

Il punto A.17 dell’allegato A stabilisce che le nomine a tempo indeterminato effettuate dopo il 31 agosto (tranne quelle del concorso PNRR, che usufruiscono di una diversa normativa) comportano la decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 ma economica dalla presa di servizio nell’anno scolastico 2025/26. Ai neoimmessi in ruolo viene assegnata la provincia di titolarità ma otterranno la sede partecipando, in primavera, alle operazioni di mobilità per il 2025/26. Immissioni in ruolo dopo 31 agosto, decorrenza giuridico-economica e assegnazione sede. Ecco quando

Valditara: 6.000 i posti per gli idonei

Dei 45.124 posti autorizzati per le assunzioni del personale docente anno scolastico 2024/25, sarebbero 6.000 i posti assegnati ( o da assegnare) agli idonei del concorso ordinario 2020.

Emilia Romagna:

totale nomine in ruolo 1670 unità Nomine idonei concorso ordinario 2020: totale 465 docenti (entro Dicembre 2024)

Lazio

Nomine idonei concorso ordinario 2020: totale 667 docenti

Piemonte

Contingente 3.890 posti – contingente idonei concorso 2020 538 posti

Apertura fase 1 Scelta provincia dal 30 settembre e fino alle ore 23.59 del 4 ottobre 2024

Elenchi candidati idonei DD.DD. 498 e 499_2020: Infanzia e Primaria e I e II grado

Il totale del contingente per gli idonei è di 538 posti, di cui 347 per infanzia e primaria (269 primaria, 78 infanzia). Scarica decreto

Puglia

Contingente 2.181 posti. 74 posti per idonei concorso 2020 –

Sicilia

Contingente 1.846 posti -Contingente idonei concorso 202o 250 posti Avviso –

Toscana: totale nomine in ruolo 1561 unità

Nomine idonei concorso ordinario 2020: totale 89 docenti

[IN AGGIORNAMENTO]