Immissioni in ruolo docenti 2024, mancato scorrimento GM concorso straordinario 2020: i precari chiedono chiarimenti Di

Immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 2024/25: gli USR stanno seguendo la procedura individuata dal Ministero nell’allegato A al Decreto n. 158 del 31 luglio 2024. Oltre alla suddivisione al 50% tra GaE e GM, la ripartizione del contingente tra le graduatorie dei vari concorsi svolti dal 2016 al 2024 è la fase più delicata, per l’ordine di assunzione e le percentuali da rispettare.

La procedura del 2024/25 è complicata da due situazioni. Innanzitutto lo scorrimento delle graduatorie per gli idonei del concorso, di cui si parlerà sicuramente nei prossimi giorni, ma anche lo scorrimento delle graduatorie del concorso straordinario DDG n. 510/2020.

Per mancato scorrimento si intende l’assunzione dei cosiddetti “idonei” di quel concorso che, nella storia dei recenti concorsi, è stato un po’anomalo in quanto fino al 2023/24 ha previsto lo scorrimento oltre il numero dei posti a bando senza un riferimento normativo puntuale, che andasse oltre la situazione di emergenza del 2021/22 (periodo Covid).

I nostri lettori ci segnalano che per le assunzioni 2024/25 invece gli USR si stanno fermando al numero dei vincitori, non andando oltre. Nulla è emerso in merito da parte dei sindacati che hanno ricevuto dal Ministero l’informativa sull’allegato A e che a livello locale partecipano alla distribuzione del contingente tra le varie procedure.

Ecco cosa ci scrivono i lettori

“Sono una docente che nell’ottobre 2020 in piena pandemia ha sostenuto il concorso straordinario per il ruolo DD 510/2020. Mai io e i miei colleghi avremmo immaginato che il 9 agosto all’apertura dell’istanza noi idonei dello straordinario 2020, regolarmente inseriti in un’unica graduatoria di merito la GM 2021 con i vincitori (decreto sostegni bis D.L. 73/2021, art 59, comma 3), saremmo letteralmente diventati “invisibili”.

Abbiamo superato (ci furono anche dei bocciati in AA24 su 66 lo abbiamo superato in 56) un concorso molto selettivo computer based con 5 domande a risposta aperta (per noi di Lingue tutto in lingua straniera) più una di inglese in soli 150 minuti.

Chiediamo che la nostra graduatoria scorra regolarmente come è successo fino all’anno scorso dove nella mia classe di concorso hanno assunto ben 19 idonei tra il 2022/2023 e il 2023/2024 e prima di tutte le altre GM perché noi siamo i precari storici che hanno portato avanti la scuola negli ultimi decenni.

Ricordo che il concorso DD 510/2020 è stato bandito con il fine di “stabilizzare” i precari storici altrimenti non avrebbe avuto senso bandire due concorsi, il nostro concorso 510/2020 riservato a chi aveva già gli anni di servizio su materia e l’ordinario 499/2020 aperto anche ai neolaureati. In definitiva non siamo stati tutelati.

Nessuno può comprendere lo sconforto, l’amarezza, l’umiliazione e la rabbia che abbiamo subito in questi giorni perché solo all’apertura dell’stanza abbiamo compreso le “reali” modalità di assunzioni di quest’anno a causa delle comunicazioni generiche e poco chiare che ci sono pervenute.”

e

“la sottoscritta ****, in qualità di docente iscritta nella graduatoria idonei per la cdc *** relativa al Concorso Straordinario 510/2020, (Usr Toscana),insieme a tanti colleghi ( di svariate cdc)con la presente vorrebbe denunciare la mancanza di scorrimento della propria graduatoria.

Fino a pochi giorni fa il decreto indicava lo scorrimento suddetto si finì della nomina in ruolo nell’ordine del 50 %, il giorno 9 agosto l Usr Toscana ha pubblicato il contingente ed ha avviato la prima fase per le nomine in ruolo. In tutto questo noi dello straordinario 2020 non siamo stati considerati e ci sentiamo dimenticati dal sistema.

A questo punto vorremmo sapere quando e come potremmo scorrere la nostra graduatoria visto che abbiamo sostenuto e superato un concorso ,da più di tre anni ci fanno sentire dei “burattini” che aspettano solo di essere manovrati .

Saluti da una docente avvilita.”

e

“Sono una docente precaria e sono inserita nelle GM21 del concorso straordinario 2020 (D.D. 510/2020), da qualche giorno io ed altri docenti inclusi nella medesima GM abbiamo appreso increduli e con amarezza che non parteciperemo alle immissione in ruolo 2024/25 in quanto sono stati inseriti solo i vincitori, ossia coloro che sono rientrati nei posti messi a bando!

Come noto le GM 21 sono state integrate con gli idonei (ossia coloro che hanno superato la prova scritta) specificando che sarebbero diventate graduatorie a scorrimento, ma nessun intervento normativo è stato emanato per trasformare tali GM ad esaurimento in quanto per interpretazione comune (anche dei sindacati) si consideravano già ad esaurimento e senza distinzione tra vincitori e idonei non vincitori (infatti la GM 21 pubblicata prevede unico elenco).

Ebbene molti docenti idonei si trovano nella situazione di non poter concorrere alle immissioni in ruolo 2024/25, una sorta di limbo, perché non si comprende come si debbano considerare le GM21 (scadute o ad esaurimento). Da precisare che la procedura concorsuale D.D. 510/2020 è stata molto selettiva svolta in piena pandemia, peraltro per tutte le altre procedure concorsuali sono stati inseriti i candidati idonei (es. concorso 2016, 2018, 2020), negli ultimi mesi si è parlato solo dei candidati idonei del concorso ordinario 2020 eppure il concorso straordinario 2020 si è svolto prima, ma nessuno ne parla come se non esistessimo, neanche i sindacati sono intervenuti per tutelare tutti gli idonei della procedura citata.

Gli USR stanno pubblicando gli elenchi per le immissioni in ruolo 2024/25, ma per le GM 21 sono convocati solo i vincitori, questa disparità di trattamento è inaccettabile ripeto il concorso straordinario 2020 è stata una procedura selettiva molto impegnativa, abbiamo superato la prova scritta (5 domande a risposta aperta anche con UDA e 5 domande a risposta multipla in lingua inglese il tutto da svolgere in soli 150 minuti).

Mi appello a tutte le sigle sindacali affinchè possiate intervenire per risolvere questa assurda situazione indice di immobilismo e grave disparità di trattamento, bisogna fare chiarezza e garantire appunto il MERITO!”

Aspettiamo gli eventuali chiarimenti da parte dei sindacati.