Immissioni in ruolo docenti 2024, in Toscana già assegnato il 73% dei posti. Entro il 31 dicembre 640 assunzioni da GM24

Immissioni in ruolo docenti 2024/25: proseguono i report degli Uffici Scolastici regionali, per poter comprendere se si arriverà o meno entro il 31 dicembre 2024 sia all’obiettivo parziale (20.000 docenti assunti da concorso PNRR) sia all’obiettivo generale di 45.124 posti assegnati sulla base dell’autorizzazione del MEF.

Il report dell’USR Toscana: coperto il 73% del contingente assegnato

Il contingente nomine in ruolo personale docente a.s. 2024/2025 assegnato alla Toscana è pari a 2.367 ed è stato coperto al 73% con immissioni in ruolo (comprensive delle c.d. nomine giuridiche e degli ultimi scorrimenti in corso di svolgimento).

Rientrano nel contingente anche 640 posti accantonati per G.M. PNRR che saranno approvate entro il 10/12/2024.

La tabella sintetizza il numero di immissioni in ruolo del personale docente (nomine a tempo indeterminato e nomine a tempo determinato finalizzate al ruolo): nomine da graduatorie di merito (G.M.), graduatorie ad esaurimento (G.a.E.), GPS I fascia sostegno e c.d. mini call veloce. Nelle nomine da G.M. sono compresi i vincitori del c.d. concorso FIT (2018), vincitori del c.d. concorso ordinario (D.D. 499/2020), vincitori educazione motoria (D.D.G. 1330/2023) e vincitori PNRR (D.D. 2575/2576 del 2023).

E’ stato possibile effettuare ulteriori 113 nomine a beneficio di idonei del concorso ordinario a seguito di rinunce e conseguente esaurimento di graduatorie.

Il comunicato dell’USR Toscana