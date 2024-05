Immissioni in ruolo docenti 2024, ecco in quali scuole posti disponibili dopo la mobilità. Elenco per provincia [IN AGGIORNAMENTO] Di

Gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i posti disponibili dei docenti dopo la mobilità, i cui esiti sono stati resi noti il 17 maggio. In previsione delle prossime operazioni di immissione in ruolo nell’anno scolastico 2024-25, è importante conoscere i dati.

N.B. L’elenco potrà subire delle modifiche in relazione alle rettifiche che nel frattempo gli uffici scolastici apportano alle operazioni di mobilità.

Inoltre, pur essendo risultati circa 60.000 posti vacanti a livello nazionale, bisognerà attendere l’autorizzazione del MEF per conoscere l’esatta consistenza del numero di posti da destinare alle procedure di immissione in ruolo per il personale docente nell’anno scolastico 2024/25.

Elenco in aggiornamento

L’elenco dei posti per provincia sarà aggiornato con nuove pubblicazioni.

Calabria

Cosenza –

Lombardia

Lodi –

Varese –

Piemonte

Verbano Cusio Ossola –

Sardegna

Nuoro infanzia – primaria – secondaria I grado –

Sicilia

Ragusa secondaria – primaria e infanzia –

Veneto

Venezia –

