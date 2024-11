Immissioni in ruolo docenti 2024, FASE 1: come si sceglie la provincia. VIDEO TUTORIAL [AVVISI USR e FAQ Ministero] Di

Sono state avviate le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2024/25: gli USR, in base al contingente assegnato dal Ministero con la tabella A al decreto n. 159/2024, ripartiscono i posti tra le graduatorie utili di assunzione per coprire il più ampio numero di posti vacanti. Le operazioni si svolgono con date diversificate per regione (ma comunque in questi giorni e nei prossimi), e prevedono due FASI (fase 1 scelta provincia, fase 2 scelta sede).

Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, ci guida passo passo nella procedura della FASE 1, per i docenti che ricevono una convocazione per ogni turno di nomina (potrebbero verificarsi più turni entro il 31 agosto e poi anche dopo il 31 agosto e ancora fino al 31 dicembre 2024 per graduatoria da concorso PNRR).

La fase 1

La Fase 1 si chiama“Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto”:

in tale fase gli aspiranti convocati dagli USR presentano l’istanza per indicare l’ordine preferenziale di province-classe di concorso/tipo di posto

gli aspiranti delle GM scelgono, in ordine di preferenza, le province della regione in cui hanno svolto il concorso, unitamente alla classe di concorso/tipo di posto

gli aspiranti inseriti nelle GaE, invece, non scelgono la provincia, che è quella di inserimento in graduatoria ma soltanto la classe di concorso/tipo di posto (almeno quelli inclusi per più classi di concorso)

Partecipare alla FASE 1 è importante per comunicare che si accetta o si rinuncia alla proposta di assunzione.

Per tale FASE infatti è convocato un numero di candidati superiore ai posti disponibili, in modo da poter sopperire ad eventuali rinunce e quindi nominare per surroga scorrendo le relative graduatorie (al riguardo, ciascun aspirante trova gli eventuali diversi turni di nomina cui può partecipare).

Pertanto, la convocazione per la presentazione della prima domanda, non vuol dire che si è stati già individuati per il ruolo. Sarà l’assegnazione della provincia a garantire l’avvenuta immissione in ruolo e la partecipazione alla FASE 2 per la scelta della scuola.

Convocazione turni nei siti degli USR

La convocazione per turni aperti si trova nei siti dei rispettivi USR, la nostra pagina potrebbe non essere aggiornata in tempo reale. Il tempo di compilazione di solito è molto stringato, dalle 24 alle 48 ore per ogni procedura.

Avviso Abruzzo –

Avviso Basilicata –

Avviso Calabria –

Avviso Campania –

Avviso Lazio –

Avviso Marche A045 – A046 – Avviso per A019 – A030 – A054 – BC02 – integrazione – infanzia e primaria, B014, B015, B020, B022 –

Avviso Emilia Romagna –

Avviso Liguria –

Avviso Lombardia – turno 2 fase 1 –

Avviso Piemonte –

Avviso Puglia –

Avviso Sardegna –turno 2 –

Avviso Sicilia –

Avviso Toscana – secondo avviso –

Avviso Umbria –

Avviso Veneto –

N.B. Per le GaE potrebbero esservi avvisi dei rispettivi uffici scolastici, che consigliamo di monitorare costantemente.

