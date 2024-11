Immissioni in ruolo docenti 2024, avvio fase 1 in Liguria: scelta della provincia Di

A partire da SABATO 10 agosto 2024, con l’avvio della FASE I saranno aperte le funzioni per l’inserimento dell’ordine di preferenza delle province della Liguria (e/o delle combinazioni provincia/classe di concorso in caso di presenza su più graduatorie) e per la scelta della classe di concorso da parte degli aspiranti inclusi nelle graduatorie concorsuali di cui alla tabella seguente:

I turni della FASE I si concluderanno LUNEDI’ 12 agosto 2024, le funzioni per inserire le scelte da parte dei candidati sul portale POLIS – Istanze online saranno dunque aperte da sabato 10 agosto a lunedì 12 agosto.

Si consiglia di provvedere prudenzialmente a inserire le proprie scelte con un certo anticipo rispetto al termine di chiusura delle funzioni.

Nel caso di aspiranti presenti in più graduatorie, sarà possibile scegliere la combinazione provincia\classe di concorso in ordine di preferenza. Qualora un aspirante risultasse tra coloro che possono esprimere preferenze per più classi di concorso, l’ordine di preferenza riguarderà tutte le possibili combinazioni di classe di concorso

e provincia.

AVVISO OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AL RECLUTAMENTO – A.S. 2024/2025 – GM E GAE –

RIPARTIZIONE CONTINGENTE LIGURIA – A.S. 2024-2025 – DECRETO