Immissioni in ruolo docenti 2024, obiettivo 45.124 assunzioni entro il 31 dicembre. Uffici Scolastici ancora al lavoro Di

Immissioni in ruolo personale docente anno scolastico 2024/25: Uffici Scolastici ancora al lavoro per raggiungere l’obiettivo di 45.124 cattedre coperte a tempo indeterminato o con nomine finalizzate al ruolo. Ancora qualche giorno per chiudere le operazioni possibili entro il 31 agosto, poi si lavorerà per le assunzioni con sola decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024 e alle assunzioni da concorsi PNRR. Ancora tanto lavoro per raggiungere l’obiettivo.

Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l’anno scolastico 2024/25, è di 45.124 posti.

Gli Uffici scolastici regionali hanno ripartito il contingente assegnato – che costituisce il numero massimo di assunzioni in ruolo effettuabile da parte di ciascuno– tra le diverse classi di concorso e tipologie di posto, in relazione alla presenza di aspiranti nelle graduatorie concorsuali e nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti vacanti e disponibili risultanti in esito alle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2024/2025;

Per le procedure non concluse del concorso PNRR 2023 per le quali si prevede la pubblicazione della graduatoria entro il 10 dicembre 2024, gli Uffici hanno considerato il numero dei posti a bando o, se inferiore, il numero dei candidati ammessi alle prove orali. Ecco gli accantonamenti disposti per regione

La call veloce è stata abrogata, a partire dall’anno scolastico 2024/25, dal DL 71/2024.

Prima di avviare le ordinarie procedure di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2024/2025 gli USR hanno ricostruito il percorso individuale dei

docenti in ruolo con riserva da concorso 2016 o risoluzione contratto docenti con revoca nomina o risoluzione contratto conferma in ruolo o di permanenza nelle graduatorie di merito per i docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi ordinari 2020

Dopo le assunzioni da GaE e concorsi, tra il 20 e il 22 agosto gli Uffici Scolastici provinciali hanno effettuato lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno per i posti ancora residui

Per la disciplina di tali nomine trova applicazione il Decreto ministeriale n. 111 del 6 giugno 2024.

Mini call veloce sostegno: tra il 23 e il 26 agosto ore 13:59 è stato possibile presentare domanda per coprire i posti ancora vacanti e sono state assegnate le relative nomine.

Immissioni in ruolo, scorrono GM 2024 idonei concorso PNRR per coprire posti dei vincitori che rinunciano

Immissioni in ruolo 2024, rinuncia possibile sino al 31 agosto (attenzione alle date richieste dagli Uffici per i docenti di ruolo)

Assunzioni idonei concorsi ordinari 2020 (sia infanzia primaria che secondaria)

Qualora a seguito delle operazioni sopra descritte il contingente assunzionale assegnato al singolo USR non fosse esaurito e residuassero ulteriori posti vacanti, si procederà – previa rideterminazione del contingente assunzionale residuo – allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi ordinari banditi con dd.dd. 498 e 499 del 2020, con riferimento ai candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dai relativi bandi; per quanto riguarda le discipline STEM, gli idonei del concorso bandito con dd 826 del 2021 precedono quelli del concorso bandito con DDG 252 del 2022. Immissioni in ruolo 2024, è il momento di assumere gli idonei dei concorsi 2020 sui posti residui

Assunzioni dopo il 31 agosto

Molto probabilmente non sarà possibile completare le operazioni entro il 31 agosto. I docenti individuati per l’assunzione in ruolo dopo il 31 agosto, attingendo da graduatorie pubblicate entro la medesima data, avranno nomina giuridica dal 1° settembre 2024 ma assumeranno servizio a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2025/26.

Immissioni in ruolo dopo 31 agosto, decorrenza giuridico-economica e assegnazione sede. Ecco quando

Accantonamento posti per concorsi PNRR 2023

Discorso diverso invece per le procedure concorsuali bandite con DD.DD.GG n. 2575 e n. 2576 del 6 dicembre 2023 che non terminano in tempo utile per poter procedere alle assunzioni da effettuarsi entro il 31 agosto 2024, si procederà ai relativi accantonamenti, nel numero dei posti a bando o, se inferiore, nel numero dei candidati ammessi alle prove orali. in questo caso i docenti nominati assumeranno servizio entro 5 giorni dalla nomina o rimarranno sul posto della supplenza al 31 agosto se coincide classe di concorso e regione.

All’interno di ciascuna provincia sarà poi necessario individuare le sedi da accantonare, secondo specifici criteri stabiliti a livello locale.

I vincitori del concorso PNRR per la scuola secondaria, non abilitati, sottoscrivono un contratto a tempo determinato con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio. Immissioni in ruolo 24/25, GM concorso PNRR pubblicate prima e dopo il 31 agosto. Come si procederà

Immissioni in ruolo 2024, ecco i posti accantonati per nomine dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre [TABELLE per PROVINCIA]

In questo caso le assunzioni da GM 2024 saranno svolte entro il 31 dicembre e la nomina sarà effettiva dall’anno scolastico 2024/25.

Docenti che otterranno ruolo da GaE, concorso o GPS sostegno 2024/25: a quali vincoli saranno sottoposti

NOTA Immissioni in ruolo docenti 2024: abolita la call veloce, accantonati i posti per vincitori PNRR, sanati contenziosi concorsi 2016 e 2020

