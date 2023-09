Immissioni in ruolo docenti 2023, in Piemonte coperto 94% dei posti. Bene la mini call veloce. 16.000 supplenze, necessarie anche le MAD Di

Inizia l’anno scolastico 2023/24. e si tirano le somme delle operazioni propedeutiche che porteranno la prossima settimana, ad inizia le lezioni con i docenti con in classe. Sono state settimane di lavoro complesso per gli Uffici Scolastici perchè le operazioni relative a immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie, GPS sostegno e supplenze si sono accavallate. Ma i primi risultati ci sono.

L’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, come Direzione e come Ambiti Territoriali, ha concluso le operazioni di immissione in ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione entro i tempi previsti dal Ministero.

Pertanto il 1° settembre l’USR Piemonte ha diramato un comunicato con i risultati raggiunti

Piemonte: realizzate il 94% delle immissioni in ruolo autorizzate

Il contingente regionale delle immissioni in ruolo del personale docente assegnato con D.M. n. 138/2023 e ripartito con allegato B al Piemonte era pari a 3.727 unità.

Sono stati assegnati 3.507 posti (% di utilizzo 94%):

2.246 immissioni in ruolo su posti comuni e 1.261 su posti di sostegno.

Il 64% delle nomine in ruolo sono state effettuate da graduatorie di merito concorsuali e da GAE, il 36% da graduatorie GPS di sostegno.

Dei 1.261 posti di sostegno il 42% sono stati assegnati a seguito di call veloce (art. 5 comma 12 D.L. n.44/2023).

Lo scorrimento della GPS sostegno e la mini call veloce sostegno si è rivelato dunque per l’anno scolastico 2023/24 uno strumento utilissimo per coprire i posti vacanti con una procedura di incarichi a tempo determinato finalizzati al ruolo dopo il superamento dell’anno di prova e formazione, che prevede anche una lezione simulata.

16.000 supplenze e graduatorie esaurite, ecco in quali province

Entro il 31 agosto 2023 gli Uffici Scolastici del Piemonte hanno assegnato oltre 16.000 incarichi al 31 agosto e 30 giugno 2024, gestendo già due turni di nomina.

Ecco gli incarichi assegnati

Nei prossimi giorni saranno gestite le eventuali rinunce.

Per alcune classi di concorso, in alcune province, risultano già esaurite le GPS. I Dirigenti Scolastici utilizzeranno le graduatorie di istituto per assegnare i posti residui, per poi passare eventualmente alle MAD (domande di messa a disposizione) e agli AVVISI. Le MAD sono riservate ai docenti non inseriti in nessuna graduatoria, mentre agli AVVISI possono partecipare anche i docenti delle GPS.

In particolare si ricercano già insegnanti per infanzia e primaria, anche se l’invio della MAD naturalmente non può essere garanzia di assunzione.

Alessandria – EEEE, ADEE, AAAA, ADAA

A061, A058, A052, A044, A042, A041, A040, A033, A027, A026, A020, A014, A002, B010, B022, BA02, BD02

Novara

AA25-AC25-AK56, A026-A027-A033-A036-A038-A040-A041-A042-A044-A061-AA24-B005-BA02-BB02-BD02

Vercelli –

nota di liberatoria per le assunzioni a t.d. per le cdc AAAA, ADAA, EEEE, ADEE, EEEM

n.B. I dati potrebbero ancora subire delle modifiche in seguito alle operazioni dei prossimi giorni.

Il comunicato dell’USR Piemonte

I dati della Lombardia

Dati positivi anche in Lombardia. Il contingente autorizzato dal Ministero era di 11.654 posti, al 31 agosto risultano coperti 9.066 posti ma le operazioni di surroga e quelle relative al concorso straordinario bis e scorrimento GPS sono ancora in corso. I dettagli

Non sono ancora pervenuti dati ufficiali dalle altre regioni.