Immissioni in ruolo docenti 2023, il contingente dei posti in Puglia

L’Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha pubblicato il decreto con il contingente dei posti di docente di scuola statale dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo e secondo grado, posti comuni e di sostegno, per le immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2023/24, con i candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi ordinari, straordinari e fasce aggiuntive e con gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Contingente e decreto

In Puglia le convocazioni virtuali dei candidati relative alla scelta dell’ordine di preferenza fra le varie province ed eventualmente sulle classi di concorso (in caso di presenza in più graduatorie) sono attive dal 17/07/2023 al 19/07/2023.

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

N.B: La mancata compilazione delle istanze, comporterà, nel caso in cui l’aspirante risulti in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo, il trattamento d’ufficio.

