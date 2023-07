Immissioni in ruolo docenti 2023/24, al via le domande: gli avvisi con le date degli USR. Inizia la Sardegna [IN AGGIORNAMENTO] Di

Prendono il via le operazioni per le immissioni in ruolo dei docenti, anno scolastico 2023/24. Online la piattaforma del Ministero, già disponibile la finestra su Istanze online: il personale docente interessato è tenuto a seguire le indicazioni pubblicate dall’USR di proprio interesse. Le date per la presentazione delle domande non sono uniche a livello nazionale, anche se il Ministero ha indicato in linea di massima dal 10 luglio l’avvio della fase 1 e dal 17 l’avvio della fase 2.

Per accedere all’istanza occorrono, in alternativa:

credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di Identità Elettronica)

eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

credenziali dell’area riservata del Ministero dell’Istruzione in corso di validità

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

In tutti i casi è necessaria l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on line (POLIS)”.

N.B: La mancata compilazione delle istanze, comporterà, nel caso in cui l’aspirante risulti in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo, il trattamento d’ufficio.

Due fasi:

fase 1: domanda denominata “Informatizzazione Nomine In Ruolo-Espressione preferenze provincia-classe di concorso/tipo posto” è sempre disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul portale “Istanze on line”;

fase 2: compilazione dell’“Istanza Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione preferenze sede”.

Compilano l’istanza di fase 1 solo i docenti convocati dagli Uffici competenti nei diversi turni di nomina; allo stesso modo, saranno chiamati a compilare l’istanza di fase 2 solo i docenti che abbiano ricevuto un’individuazione – a seguito della fase 1 del procedimento amministrativo – su una specifica provincia e uno specifico insegnamento.

Elenco avvisi USR in aggiornamento

Sardegna – fase 1 dal 14 al 17 luglio – avviso–