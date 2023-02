Immissioni in ruolo docenti 2022, ultimi nominati da concorso e graduatorie esaurite in Sicilia. PROSPETTO Di

Immissioni in ruolo docenti anno scolastico 2022/23: l’USR Sicilia pubblica il prospetto con l’indicazione dell’ultimo docente nominato, graduatoria di nomina e posizione. Utile per la prossima tornata di ruoli, si spera molto più consistente rispetto alle ultime, soprattutto grazie alla conclusione del concorso ordinario e poi probabilmente grazie alla procedura straordinaria da GPS per la quale siamo in attesa di approvazione.

Il prospetto degli ultimi nominati da concorso anno scolastico 2022/23 in Sicilia

Dal prospetto si evince che alcune graduatorie, anche del concorso 2022, sono già esaurite.

Attendiamo anche i prospetti delle altre regioni. In Lombardia di recente sono state scorse le graduatorie per coprire i posti dei rinunciatari.

I dati del Ministero

Immissioni in ruolo docenti, nel 2022 quasi 27 mila. Dalla call veloce 589 assunzioni. I dati [SCARICA PDF]

Come avverranno le immissioni in ruolo docenti 2023/24

La base di partenza rimane sempre il 50% dei posti disponibili alle GaE, l’altro 50% alle graduatorie di merito dei concorsi. Poiché per la scuola secondaria moltissime GaE sono ormai esaurite, i posti assegnati passano tutti ai concorsi.

Dal concorso 2016 (per il quale rimangono in gara solo i vincitori) al concorso 2018 (la quota scende quest’anno al 60) + fascia aggiuntiva, ai vari concorsi 2020 e 2022.

Un intreccio complesso che però già lo scorso anno scolastico non ha portato i risultati attesi e anche la call veloce, con la possibilità di poter accedere al posto a tempo indeterminato nella provincia in cui rimane libero, non è molto richiesta.

Si aggiunge quest’anno la graduatoria regionale sostegno e, forse, lo scorrimento delle GPS con alcune novità.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

